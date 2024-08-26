¸áÁ°¡§ºÄ·ô¥µ¥Þ¥êー¡¡ÀèÊª¤ÏÈ¿È¯¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¹Ö±é¸å¤ÎÊÆ¶âÍøÄã²¼¤ËÈ¿±þ
¡¡£²£¶Æü¸áÁ°¤ÎºÄ·ô»Ô¾ì¤Ç¡¢ÀèÊªÃæ¿´¸Â·î£¹·î¸Â¤ÏÈ¿È¯¤·¤¿¡£Á°½µËö£²£³Æü¤ËÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡Ê£Æ£Ò£Â¡Ë¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤¬¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¥Ûー¥ë²ñµÄ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶âÍ»À¯ºö¤òÄ´À°¤¹¤Ù¤»þ¤¬Íè¤¿¤ÈÈ¯¸À¡££¹·î¤ÎÊÆÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡Ê£Æ£Ï£Í£Ã¡Ë¤Ç¤ÎÍø²¼¤²¤òÍ½¹ð¤¹¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¸ÛÍÑ¾ðÀª¤¬°²½¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ë·Ù²ü´¶¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢£Æ£Ò£Â¤¬¤³¤ÎÀè¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÍø²¼¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿Åê»ñ²È¤¬ºÄ·ôÇã¤¤¤ËÆ°¤¡¢Æ±Æü¤ÎÊÆÄ¹´üºÄ²Á³Ê¤Ï¾å¾º¡Ê¶âÍø¤ÏÄã²¼¡Ë¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ»Ô¾ì¤ÇºÄ·ôÀèÊª¤ÏÊÆºÄ·ô¹â¤ò¼õ¤±¤¿Çã¤¤¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÆü¶ä¤Ë¤è¤ë¹ñºÄÇã¤¤Æþ¤ì¥ª¥Ú¤äºâÌ³¾Ê¤Ë¤è¤ëÍøÉÕ¹ñºÄ¤ÎÆþ»¥¤ÎÍ½Äê¤¬¤Ê¤¯¡¢Ä«Êý¤ÎÇã¤¤¤¬°ì½ä¤·¤¿¸å¤Ï¹âÃÍ·÷¤Ç¤â¤ß¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÊª£¹·î¸Â¤ÏÁ°±Ä¶ÈÆüÈæ£±£·Á¬¹â¤Î£±£´£´±ß£¸£±Á¬¤Ç¸áÁ°¤Î¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£¿·È¯£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¡ÊÄ¹´ü¶âÍø¡Ë¤ÏÆ±£°¡¥£°£±£µ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄã¤¤£°¡¥£¸£·£µ¡ó¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡Åìµþ»Ô¾ì¤ÇºÄ·ôÀèÊª¤ÏÊÆºÄ·ô¹â¤ò¼õ¤±¤¿Çã¤¤¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÆü¶ä¤Ë¤è¤ë¹ñºÄÇã¤¤Æþ¤ì¥ª¥Ú¤äºâÌ³¾Ê¤Ë¤è¤ëÍøÉÕ¹ñºÄ¤ÎÆþ»¥¤ÎÍ½Äê¤¬¤Ê¤¯¡¢Ä«Êý¤ÎÇã¤¤¤¬°ì½ä¤·¤¿¸å¤Ï¹âÃÍ·÷¤Ç¤â¤ß¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÊª£¹·î¸Â¤ÏÁ°±Ä¶ÈÆüÈæ£±£·Á¬¹â¤Î£±£´£´±ß£¸£±Á¬¤Ç¸áÁ°¤Î¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£¿·È¯£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¡ÊÄ¹´ü¶âÍø¡Ë¤ÏÆ±£°¡¥£°£±£µ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄã¤¤£°¡¥£¸£·£µ¡ó¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS