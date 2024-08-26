JRÅìÆüËÜ¤¬28¡Á29Æü¤ÏÊ¿¾ï±¿¹Ô¤ÎÍ½ÄêÈ¯É½¡¡ÂæÉ÷10¹æ¤Î±Æ¶Á¤Ç°ì»þ·×²è±¿µÙ¤Î²ÄÇ½À¡¡
JRÅìÆüËÜ¤Ï¡¢ÂæÉ÷10¹æ¤Î±Æ¶Á¤Ç28Æü¤«¤é29Æü¤Ï·×²è±¿µÙ¤Î²ÄÇ½À¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂæÉ÷¤Î¿ÊÏ©ÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¤¡¢Ê¿¾ï±¿¹Ô¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¿·¤¿¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
JR¤ÏÅìÆüËÜ¤Ï¡¢ÂæÉ÷10¹æÀÜ¶á¤ÎÍ½ÁÛ¤ËÈ¼¤¤28Æü¤«¤é29Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¾å±Û¡¦ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤òÃæ¿´¤ËÅìËÌ¡¦»³·Á¡¦½©ÅÄ¤Î³Æ¿·´´Àþ¤Ë±¿µÙ¤äÃÙ¤ì¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·ÂæÉ÷¤Î¿ÊÏ©Í½ÁÛ¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤¿¤á28Æü¤«¤é29Æü¤ÏÊ¿¾ï±¿¹Ô¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¿·¤¿¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
JRÅìÆüËÜ¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÂæÉ÷¤Î¿ÊÏ©¤Ç±Æ¶Á¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏºÆÅÙÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£