¡ÖÄ¶¾¯»Ò²½¡×¤Î´Ú¹ñ¡¢³°¹ñ¿Í¤Î²È»öÏ«Æ¯¼Ô¼õ¤±Æþ¤ì¡¡¤Þ¤º¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó
¡¡À¤³¦Åª¤Ë¤â°ÛÎã¤Î¡ÖÄ¶¾¯»Ò²½¡×¤¬¿Ê¤à´Ú¹ñ¤Ç9·î¤«¤é¡¢³°¹ñ¿Í¤Î²È»öÏ«Æ¯¼Ô¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤¬»î¸³»ö¶È¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë100¿Í¤¬´Ú¹ñ¤ËÆþ¤ê¡¢¸¦½¤Ãæ¤À¡£»Ò°é¤Æ¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤·¤ä¤¹¤¯¤·¡¢¾¯»Ò²½ÂÐºö¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Ú¹ñ¤ÇÆ¯¤¯¥Ù¥È¥Ê¥à¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¡£³°¹ñ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤Ï¤É¤Á¤é¤¬Æ¯¤¤¿¤¤¹ñ¡©
¡¡»î¸³»ö¶È¤Ï´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤È¥½¥¦¥ë»Ô¤¬¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñÆþ¤ê¤·¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í¤ÎÆ¯¤¼ê¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ¤ÏÃ¤ä²È»ö¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Ê¤É¤Î¸¦½¤¤òÌó4½µ´Ö¼õ¤±¤¿¸å¤Ë9·î3Æü¤«¤éÍèÇ¯2·î¤Þ¤Ç¡¢¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤Î²ÈÄí¤Ç¡Ö²È»ö´ÉÍý»Î¡×¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¡£
¡¡´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤¬Ï«Æ¯¼Ô¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¹ñ¤ÎÀ¯ÉÜ¤È¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¡¢¸øÅª´ÉÍý¤Î¤â¤È¤Ç³°¹ñ¿Í¤ÎÆ¯¤¼ê¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡Ö¸ÛÍÑµö²ÄÀ©¡×¤Ë´ð¤Å¤¯ºßÎ±»ñ³Ê¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÀ¯ÉÜ¸øÇ§¤Î´ØÏ¢»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¿Íºà¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¥½¥¦¥ë»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÇÉ¸¯ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï157¤Î²ÈÄí¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢¶¥ÁèÎ¨¤Ï5ÇÜ¤À¤Ã¤¿¡£¶¦²Ô¤®¤ä»Ò¤É¤â¤¬Ê£¿ô¤¤¤ë²ÈÄí¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í¤Î²È»öÏ«Æ¯¼Ô¤Ë¤ÏºÇÄãÄÂ¶â¤ä¸ÛÍÑÊÝ¸±¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ê¤É¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£1Æü4»þ´ÖÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï·î³Û¤ÇÈñÍÑ¤¬119Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó13Ëü±ß¡ËÄøÅÙ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡£¼ÂºÝ¤ËÍøÍÑ½ÐÍè¤ë¤Î¤Ï·ÐºÑÅª¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë²ÈÄí¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ¤ÎÄ¶¾¯»Ò²½¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¤â°ÛÎã¤ÎÂ®¤µ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤Î¹ç·×ÆÃ¼ì½ÐÀ¸Î¨¡Ê1¿Í¤Î½÷À¤¬À¸³¶¤Ë»º¤à¸«¹þ¤ß¤Î»Ò¤É¤â¤Î¿ô¡Ë¤Ï0¡¦72¤È¡¢ÆüËÜ¡Ê1¡¦20¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÂçÉý¤ËÄã¤¤¡£
¡¡¤½¤ÎÇØ·Ê¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë»Ò°é¤Æ¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»Ò°é¤Æ¤Î¤¿¤á¤Ë»Å»ö¤ò¼¤á¤ë¡Ö·ÐÎòÃÇÀä¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë½÷À¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¤Ç²È»öÏ«Æ¯¤òÃ´¤¦´Ú¹ñ¿Í¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢50ºÐÂå°Ê¾å¤¬9³ä°Ê¾å¤òÀê¤á¤ë¤Ê¤É¹âÎð²½¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤«¤é¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤Ë¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¡£¡Ê¥½¥¦¥ë¡á°ðÅÄÀ¶±Ñ¡Ë