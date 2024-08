スリップノットのシド・ウィルソンが、パートナーのケリー・オズボーンと所有するファームで作業中に火傷を負ったという。ウィルソンは金曜日(8月23日)、病院で撮影した動画をインスタグラムに投稿し、戸外で山積みにした何かに火をつけたところ、「顔の前で爆発が起きた。俺は大丈夫だ。良くなる。でも、顔と腕に重度の火傷を負った」と伝えた。

Our brother Sid Wilson was in an accident today and sustained burns across his body. He’s recovering with his family and will still join us on stage at Rocklahoma next weekend. He thanks everyone for the well wishes, and will see you all soon.