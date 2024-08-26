¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Î²«¤Ð¤ß¤¬¹ó¤¤¤È¼Ö¸¡NG¡© ¡Ö¸Å½¤¤¡×°õ¾Ý¤ÏÊ§¿¡½ÐÍè¤ë¡© ¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â½ÐÍè¤ë¡× ¸ú²ÌÅª¤Ê²ò·èÊýË¡
¤Ê¤¼¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Ï²«¤Ð¤ß¤ä¤¹¤¤¡©¼Ö¸¡NG¤Î¤ª¤½¤ì¤â
¡¡¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Ï¡¢Ìë´Ö¤ä¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤òÁö¹Ô¤¹¤ëºÝ¡¢Á°Êý¤Î»ë³¦¤ò³ÎÊÝ¤·°ÂÁ´¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÉô¤Î¼Ö¼ï¤Ê¤É¤Ç¤Ï»þ´Ö¤ò½Å¤Í¤ë¤È¤È¤â¤ËÎô²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ²«¤Ð¤ß¡¢ÆÞ¤ê¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢¤Ê¤¼²«¤Ð¤ß¤¬ÌÜÎ©¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¥«¥Ð¡¼¤ÎÁÇºà¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡ª¡×²«¤Ð¤ß¤¬åºÎï¤Ë¡Ä¡ªºï¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê21Ëç¡Ë
¡¡¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¥«¥Ð¡¼¤Ï¡¢¡Ö¥Ý¥ê¥«¡¼¥Ü¥Í¡¼¥É¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÎÁÇºà¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥Ý¥ê¥«¡¼¥Ü¥Í¡¼¥É¤Ï¡¢¶¯ÅÙ¤ËÍ¥¤ì¡¢»ö¸Î¤Ë¤è¤ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¥¬¥é¥¹¤ËÈæ¤ÙÇËÊÒ¤¬Èô¤Ó»¶¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç»ç³°Àþ¤äÇ®¤Ë¤Ï¼å¤¯¡¢Ä¹»þ´ÖÍá¤ÓÂ³¤±¤ë¤ÈÎô²½¤Ë¤è¤êÊÑ¿§¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦À¼Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤È²«¤Ð¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤¬²«¤Ð¤ó¤À¾õÂÖ¤À¤È¸«¤¿ÌÜ¤Î°¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥é¥¤¥È¤Î¸÷¤¬¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ»Ï©¸òÄÌË¡¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥È¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÄê¤Î´ð½à¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î´ð½à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ó¡¼¥à¤Î¾ì¹ç¤Ï¡ÖÌë´Ö¤Ë¤½¤ÎÁ°Êý100m¤Îµ÷Î¥¤Ë¤¢¤ë¸òÄÌ¾å¤Î¾ã³²Êª¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ëÀÇ½¡×¡¢¥í¡¼¥Ó¡¼¥à¤Ç¤Ï¡ÖÌë´Ö¤Ë¤½¤ÎÁ°Êý40m¤Îµ÷Î¥¤Ë¤¢¤ë¸òÄÌ¾å¤Î¾ã³²Êª¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ëÀÇ½¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Î²«¤Ð¤ß¤¬°²½¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼Ö¸¡¤ËÄÌ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ÎÆÞ¤ê¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤Î½èÃÖ¤ò¤È¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²«¤Ð¤ß¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤¿¤¤¡Ä¡ª¤¤ì¤¤¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐ½èË¡¤È¤Ï
¡¡Îô²½¤Ë¤è¤ê²«¤Ð¤ß¤äÆÞ¤ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤ËÌá¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡´ØÅì¤Î¥«¡¼ÍÑÉÊÅ¹¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂ¿¤¯¤Î¥«¡¼ÍÑÉÊÅ¹¤Ç¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸¦ËáºÞ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±ø¤ì¤ä¥¥º¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡¡
¡¡¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢½ý¤ä±ø¤ì¤¬¤Ä¤¤¤¿ÉôÊ¬¤òºï¤ë¤³¤È¤ÇÉ½ÌÌ¤ò³ê¤é¤«¤Ë¤·¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë½¤Éü¤¹¤ëµ¡Ç½¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¡¼¥«¡¼¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î¾õÂÖ¤ä»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥«¡¼ÍÑÉÊÅ¹¤Ç1000±ß¤Û¤É¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥³¥¹¥È¤â¤½¤³¤Þ¤Ç¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡²«¤Ð¤ß¤ä½ý¤Î¾õÂÖ¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»ÔÈÎ¤Î¤â¤Î¤Ç¤â½½Ê¬¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢ÆÞ¤ê¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»ÔÈÎ¤Î¤â¤Î¤Ç¤ÏÍî¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¥«¡¼ÍÑÉÊÅ¹¤Ê¤É¤Ë¥«¡¼¥±¥¢¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¼«ÂÎ¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹ñ»º¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÈÎÇäÅ¹¤Ç¤â¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Î¸¦Ëá¤ä¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎÅ¹ÊÞ¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤»¤Ã¤«¤¯¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Æü¤¬·Ð¤Æ¤Ð¤Þ¤¿Îô²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ²«¤Ð¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢²«¤Ð¤ß¼«ÂÎ¤òËÉ»ß¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á°½Ð¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢²«¤Ð¤ß¤òÍî¤È¤¹¤¿¤á¤ÎÀöºÞ¤À¤±¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¡¢ÀöºÞ¤È¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°ºÞ¤¬¥»¥Ã¥È¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î2¼ïÎà¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°ºÞ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÆü¾Æ¤±»ß¤á¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Ëá¤¤¤Æ¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Æü¾Æ¤±»ß¤á¤òÅÉ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Þ¤¿»ç³°Àþ¤Ë¤è¤ê½ý¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡
¡¡¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°ºÞ¤Ï¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ò»ç³°Àþ¤«¤é¼é¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤ÈÆ±»þ¤Ë¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°ºÞ¤â»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬Í¸ú¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¼«ÂÎ¤âÆü¿ô¤¬·Ð¤Ä¤´¤È¤ËÎô²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¥±¥¢¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨ ¢¨ ¢¨
¡¡¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤¬²«¤Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¥é¥¤¥È¤Î¸÷¤¬¤¤Á¤ó¤ÈÆÏ¤«¤º¡¢°ÂÁ´À¤Ë·ç¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼Ö¸¡¤Ç°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤½¤ì¤â¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤³¤Þ¤á¤Ê¥±¥¢¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£