【SYNERGENEX(シナジネクス)】8月26日 発表2024年9月より展開予定

タカラトミーは、同社のハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK(ティースパーク)」より新たに「SYNERGENEX(シナジネクス)」シリーズを2024年9月より展開することを発表した。

「SYNERGENEX」は、「トランスフォーマー」、「ZOIDS」、「ダイアクロン」などのタカラトミーのIPと他社IP・ブランドとのコラボレーションによってシナジー(相乗効果)を最大限に引き出し、組み合わせの意外性やアソビの拡がりなど、新たな楽しみを提供するシリーズ。

展開する商品には「トランスフォーマー」×「ZOIDS」×「ダイアクロン」によるトリプルコラボ商品品「SHIELD-D-PRIME(シールドディープライム)」や「トランスフォーマー」&「ゴジラ」によるコラボ商品。「メガトロン Typeゴジラ」と「オプティマスプライム Type3式機龍」の2商品が登場。

また、「ZOIDS」&「スパイダーマン」によるスパイダーマンのアクションフィギュア付きクモ型ZOIDS「SPIDERZOIDS SPIDER-MAN special」と「SPIDER ZOIDS BLACK SPIDERMAN special」の2商品が2024年9月上旬より予約受付を開始する。

さらに「ZOIDS」とアニメ「機動警察パトレイー」とのコラボ商品、「ZOIDS」と「トランスフォーマー」それぞれがハンティングアクションゲーム「モンスターハンター」20周年とのコラボ商品、「トランスフォーマー」40周年と、30周年を迎えたアニメ「マクロス7」のWダブルアニバーサリーコラボ商品など多彩なコラボレーションが予定されている。

【【特報】T-SPARK新シリーズ『SYNERGENEX/シナジネクス』ティザーPV】

