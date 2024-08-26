¥Ï¥é¥¤¥Á´ä°æÍ¦µ¤»á¡¢¿Íµ¤¥¨¥Ã¥»¥¤ºÇ¿·´¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡ÖÀ¤´Ö¤Ç¸À¸ì²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¢¤ë¤¢¤ë¤ä»ëÅÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡È½ñ¤±¤ë¡É´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¥Ï¥é¥¤¥Á¤Î¥Ü¥±Ã´Åö¤Ç¥Í¥¿ºî¤êÃ´Åö¡¢´ä°æÍ¦µ¤»á¤Ï¡¢°ÊÁ°¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¤ÎÏ¢ºÜ¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò¤³¤¦½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ò½Ð¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢¤³¤Î¿Í¤Ê¤é½ñ¤±¤½¤¦¤À¤Ê¡¢¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¡¤Þ¤¡À¤¤ËÌ¾Á°¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Ó¤Î¡¢±¢¤Ë±£¤ì¤¬¤Á¤ÊÊý¡Ó¡Ò¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÎÅÛ¤Ë¡Ö¤¢¤¤¤Ä¡È¤Ý¤¤¡É¤è¤Í¡Á¡¢Ê¸¾Ï½ñ¤«¤»¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤ª·è¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ó¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤È¤â¤¢¤ìÏ¢ºÜ¤ÏÂç¹¥É¾¤Î¤Þ¤Þ7Ç¯ÌÜ¤ËÆþ¤ê¡¢2019Ç¯¤ÎÃ±¹ÔËÜ¡ØËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï»ö·ï¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¡Ù¤È2021Ç¯´©¹Ô¤ÎÂè2ÃÆ¡Ø¤É¤¦¤ä¤éËÍ¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤Ï¤Þ¤Á¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ï¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤Û¤É´©¹Ô¤µ¤ì¤¿ÂÔË¾¤ÎÂè3ÃÆ¤¬¡¢¡Ø¤³¤ÎÊ¿Ã³¤ÊÆ»¤òËÍ¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¤°Êâ¤±¤Ê¤¤¡Ù¤À¡£
¡¡É½Âê¤âÃø¼Ô¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö»õ°å¼Ô¤ò¥Ï¥·¥´¤¹¤ë¡×¡ÖÃÙ¹ï»þ¤Î´°àú¤Ê²á¤´¤·¤«¤¿¡×¤Ê¤É¡¢24ÊÓ¤ò½ê¼ý¡£¤à¤·¤í²¿¤âµ¯¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½»ëÅÀ¤Î±Ô¤µ¤ÏºÝÎ©¤Á¡¢Ê¸¾Ï¼«ÂÎ¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡©
¡Ö¤¦¡¼¤ó¡¢¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤Ç¤âÊ¸¾Ï¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÊÌ¤Ë½ñ¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤È¤«¤Ç¤ÏÁ´Á³¤Ê¤¯¡¢ËÍ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÇÊ¸¾Ï¤¬ÀÛ¤¤¤È¤ß¤ó¤Ê¤¬¥¬¥Ã¥«¥ê¤¹¤ë¤«¤é¡¢¶Ú¥È¥ì´¶³Ð¤Ç»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¢ºÇ½é¤Îº¢¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢¶ÚÆù¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Ä¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£´Ý6Ç¯¤âÏ¢ºÜ¤ò¤ä¤ë¤È¡×
¡¡¤½¤Î´Ö¡¢30ÂåÆÈ¿È¤È¤¤¤¦´Ä¶¤Ï¼ã´³ÊÑ²½¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´ðËÜÅª¤Ë»ö·ï¤Ï³§Ìµ¤Ê¤Þ¤Þ¡£¤½¤ó¤ÊÆü¾ï¤Ë¤âÀ¸¤¸¤ë°ãÏÂ´¶¤ä¡Ò¶Ï¤«¤Ê¤â¤ä¤â¤ä¡Ó¤ò¡¢¡Ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤ÆÌÌÇò¤¬¤ë¤³¤È¤ò¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¦¡Ó¤ÈÁ°½ñ¤¤Ë¤¢¤ë¡£
¡ÖÆü¾ï¤ÏÆü¾ï¤ÇÉáÄÌ¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ë½ñ¤¯»þ¤Ë»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¸À¸ì²½¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤½¤ì¤³¤½Á°½ñ¤¤Ë½ñ¤¤¤¿¡Ò»Ê½ñ¤Î²¾Áõ¤Î¤è¤¦¤Ê½÷¤Î¿Í¡Ó¤À¤È¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊÔ½¸¼Ô¤¬µÞ¤Ë¶âÈ±¤Ç¸½¤ï¤ì¤¿»þ¤Î¡Ò¡ØÌÌÇò¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡ØÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡Ó¤ÎÏÃ¤â¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÌÀ³Î¤Ë¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢°ã¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ó¤Ê¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤ËÇùÁ³¤È´Ù¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡£¤½¤ì¤ò¸å¡¹¸À¸ì²½¤·¤Æ¤ß¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤ÈÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤¬Î¾Êý¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¤½¤ÎÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤ÉôÊ¬¤òÊ¸¾Ï¤Ë¤·¤ÆÌÌÇò¤¬¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¤¿¤Ö¤ó¸À¸ì²½¤·¤¿¤«¤é¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Îã¤¨¤Ð1ÊÓÌÜ¡Ö¤Û¤É¤è¤¤Å¹¤Ç¹Í¤¨¤ë¡×¡£¤¢¤ë»þ¡¢Ãë¿©¤ò¿©¤ÙÂ»¤Í¡¢Ï¢Æü¤Î»Å»ö¤ÇÈè¤ì¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¿´ä°æ»á¤Ï¡¢Ãë¤Î±Ä¶È¤ò¤¢¤é¤«¤¿½ª¤¨¤¿³¹¤Ç¡Ò¥é¥ó¥Á16»þ¤Þ¤Ç¡Ó¤È½ñ¤«¤ì¤¿ÍÎ¿©²°¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¤½¤³¤ÏÅ¹¤Î¹½¤¨¤â¡ÒÈþÌ£¤·²á¤®¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¡Ó¤âº£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Û¤É¤è¤¤Å¹¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¥Ý¡¼¥¯¥½¥Æ¡¼¤È¥ß¥Ë¥É¥ê¥¢¤Î¥»¥Ã¥È¤òÁª¤Ó¡¢ÊÉ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤ì¤Þ¤¿¤Û¤É¤è¤¤¡Ò¿¹¤Î³¨¡Ó¤òÄ¯¤á¤ë¤¦¤Á¤Ë¤âÎÁÍý¤¬ÅÐ¾ì¡£ÁáÂ®¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡ÒÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤ÈþÌ£¤·¤µ¡Ó¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¡Ò¤³¤ì¤Ï¤â¤Ï¤äËþÅÀ¤Î78ÅÀ¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡Ó¤ÈÂç´¶·ã¡£
¡¡¤À¤¬»Å»ö¤ËÌá¤ëÆ»Ãæ¡¢Èà¤Ï¼«Ê¬¤¬¾¯¤·Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤âµ¤¤Å¤¯¤Î¤À¡£¡Ò¤É¤³¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¤Û¤É¤è¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢Å¹¤Ë¤¤¤ë´Ö¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤º¤Ã¤È´¶¿´¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ó¡Ò¤Û¤É¤è¤µ¤â¡¢¤Û¤É¤è¤¯¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡Ó¤È¡£
¡ÖÈè¤ì¤¿»þ¤Ã¤Æ¾ðÊó¤ÎÂ¿¤¤¤â¤Î¡¢¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ã¤ÆÃ¯¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤â¶¦´¶¤·¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢À¤´Ö¤Ç¤Ï¸À¸ì²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¢¤ë¤¢¤ë¤È¤«¡¢ÌÌÇò¤¤»ëÅÀ¤ò¤Ò¤È¤Ä¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡¢½ñ¤±¤ë´¶¤¸¤Ï¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¡Øµö¤¹¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡×¤ä¡¢¿ÍÀ¸½é¤ÎÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¤äïª¤ä¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ñ¤Þ¤Ç¡¢²¿¤Ç¤â»î¤·¤Æ¤ß¤ë¹ÔÆ°ÎÏ¤âÃø¼Ô¤ÎÆÃÄ§¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¬¡Ö»×¤¤¤Ä¤¤ÇÈ¡´Û¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¡×Åù¡¹¡¢¼º¾ÐÃÌ¤â¿ôÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÖÀÕÇ¤´¶¡¢¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤è¤Í¡£Í½Äê¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÎ©¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢Î¹¹Ô¤Ç¤â²¿¤Ç¤â»×¤¤Î©¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ä¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¸«¤é¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ï°ÕÌ£¤Ê¤¯¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¤À¤±¤Ç¡¢´ðËÜ¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤À¤·¡¢³Ú´ÑÅª¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤¹¡×
ËÍ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ëÆü¾ï¤ÎÏÃ
¡¡ÌÌÇò¤¤¤Î¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¼«¿È¤ÎÆü¾ï¤ò¤É¤³¤«µÒ´Ñ»ë¤·¡¢°ì¼ï¤Îµõ¹½¤È¤·¤ÆÀÚ¤ê¼è¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢´ä°æ»á¤ÎÌÜÀþ¤À¡£
¡Ö¤¢¤¢¡¢¤½¤ì¤Ï³Î¤«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤òÐíâ×¤·¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¬¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤«¤é¼«Ê¬¤òÀÚ¤êÎ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤µ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐËÍ¤Ê¤ê¤ÎÀµµÁ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¹ó¤¤¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤ËÅÜ¤Ã¤¿¤«¤ò¸À¸ì²½¤·¤Æ¤ª¤±¤ÐÅÜ¤ê¤òÊÝÂ¸¤Ç¤¤ë¤·¡¢¸¶°ø¤òÆÍ¤µÍ¤á¡¢¹Í¤¨È´¤¯¤³¤È¤Ç¡¢°ÕÌ£¤Ê¤¯Íî¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤ß¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¡¡¤½¤ì¤³¤½¡Ø¤¦¤ï¤Ã¡¢¥ª¥ì¡¢¥¹¥Ã¥´¥¯ÅÜ¤é¤ì¤Æ¤ó¤¸¤ã¤ó¡¢¤³¤ÎºÐ¤Ç¡Ù¤Ã¤ÆÅÜ¤é¤ì¤Æ¤ëºÇÃæ¤Ë»×¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¼«Ê¬¤òÆ¬¤Î¾åÊÕ¤ê¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸«¤¿¤Þ¤ó¤Þ¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±ÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¯½ñ¤¤¿¤¤¡£Í×¤Ï¤³¤Í¤¯¤ê²ó¤·¤¿Ê¸¾Ï¤¬¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼Â¤ÏËÜ¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤·¡¢Ì¯¤Ë¶Å¤Ã¤¿Ê¸¾Ï¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤¦¤ï¡¢ÆÉ¤ß¤Å¤é¡Á¡¢¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¯½ñ¤¤Ê¤è¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£
¡¡¤Ç¤âËÍ¤ÎËÜ¤ÏÊÌ¤ËÊ¸¾Ï¤ÇÇä¤ì¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Ã±¤ËÏÃÂê¤À¤«¤é¤È¤«¡¢¼Ì¿¿½¸¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤è¡£¥×¥í¤Îºî²È¤µ¤ó¤¬ÂçÀª¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÇä¤ì¤ë¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¡×
¡¡ÍâÆü¤Î¼ø¶È¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿©ºà¤òÇã¤¤Ëº¤ì¤¿ºÝ¤Î¶ì¤¤¸å²ù¤òÄÖ¤ë¡Ö¥Ê¥¿¥Ç¥³¥³¤À¤±¤ÏÀäÂÐ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ä¡¢º£¤Ç¤¤¤¦¥ª¥¿¥¯¤â¿Íµ¤¼Ô¤â¤Ê¤¼¤«³Àº¬¤Ê¤¯ÉÕ¤¹ç¤¨¤¿´ñÀ×Åª¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµìÍ§¤È¸ì¤ê¹ç¤¦¡Ö¹â¹»À¸¤ÎËÍ¤È²ÃÆ£¤È¡È¤â¤¨¤¿¤ó¡É¡×¡£
¡¡¤Þ¤¿Ë¿µð¾¢¤Î¿·ºî¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ò¤³¤ì¤Þ¤ÇÌÜÎ©¤Ã¤Æ³ê¤é¤º¤ËÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬À¨¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡Ó¡Ò¤½¤ó¤Ê¿Í¤¬¥É¥ó³ê¤ê¤·¤¿»þ¤°¤é¤¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤¬Îéµ·¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ó¤È·É°Õ¤«¤é½ñ¤¯¡ÖÆ´¤ì¤Î´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¹Í»¡¤·¤¿¤³¤È¡×¤Ê¤É¡¢»×¤ï¤ÌÍ¥¤·¤µ¤ä¥Õ¥§¥¢¤µ¤Ë¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¤Û¤É¤À¡£
¡ÖËÍ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤¢¤Þ¤ê¸«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤»¤¤¤«¡¢ÀÎ¤«¤é¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤«ÍÌ¾¿Í¤òÍÆñ¤¬¤ë½¬´·¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£¡Ø¥ª¥Ú¥éºÂ¤Î²ø¿Í¡Ù¤â¡Ø¤¢¤¢¡¢¤¢¤Î¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¡Ò¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¥³¥¤¥Ä¤Ï¡Ó¡Ò¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤À¤è¤ªÁ°¤Î¥â¥Æ¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡Ó¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÈÆ±À¤ÂåÅª¤Ê´¶³Ð¤Ç¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë´Ñ¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï¥¥é¥¥é¤·¤¹¤®¤ÆµÕ¤Ëº¤¤Ã¤¿¹â¹»»þÂå¤ÎÏÃ¤â¥®¥ê¥®¥êÉ¡¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤·Á¤Ç½ñ¤±¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢¤³¤³¤Ë¤Ï»Å»ö¤ËÃÙ¤ì¤¿ÏÃ¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤â¿¦¶È¤Ï°ìÀÚ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÊý¤¬ËÍ¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ëÆü¾ï¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¡¢¤´Â¸¤¸¥Ï¥é¥¤¥Á¤Î´ä°æ¤Ç¤¹¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Î¥ê¤Ç½ñ¤¯¤Î¤Ï¡¢¥Û¥ó¥È¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¤·¤¿´Þæ·¤Î¤ª¤«¤²¤«¡¢ÆÉ¸å´¶¤â¶Ã¤¯¤Û¤ÉÁÖ¤ä¤«¤Ê¡¢¤È¤¢¤ë¿Í¤ÎÆü¾ï¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
´ä°æÍ¦µ¤¡Ê¤¤¤ï¤¤¡¦¤æ¤¦¤¡Ë¡¿1986Ç¯ºë¶Ì¸©À¸¤Þ¤ì¡£¾åÈø»ÔÎ©¸¶»ÔÃæ³Ø¹»¤«¤é¸©Î©°ËÆà³Ø±àÁí¹ç¹â¹»Â´¡£ÍÄÆëÀ÷¤Îß·ÉôÍ¤»á¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ï¥é¥¤¥Á¤ò·ëÀ®¤·¡¢2006Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2009Ç¯¤Ë¤ÏM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê·è¾¡¤Ë½é¿Ê½Ð¤·¡¢¡Ø¥Ô¥«¥ë¤ÎÄêÍý¡Ù¡Ø¥Ï¥é¥¤¥Á¤Î¥¿¡¼¥ó!¡ÙÅù¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¤äËã¿ýÈÖÁÈ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¡£ºòÇ¯¤«¤é¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¤ÇMC¤òÌ³¤á¡¢2018Ç¯Ï¢ºÜ³«»Ï¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¡ØËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï»ö·ï¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¡Ù¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×19ËüÉô¤òÆÍÇË¡£170.5cm¡¢57kg¡¢O·¿¡£
¹½À®¡¿¶¶ËÜµª»Ò
¢¨½µ´©¥Ý¥¹¥È2024Ç¯8·î30Æü¡¦9·î6Æü¹æ