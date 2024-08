Metaが同社のSNS「Threads」において、投稿から24時間後にその投稿と全ての返信が削除される機能をテストしていることを明らかにしました。このテストは一部の限られたユーザーで実施されています。Threads confirms it is experimenting with ephemeral posts | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2024/08/24/threads-confirms-it-is-experimenting-with-ephemeral-posts/

Threads testing new option for temporary 24 hour posts - 9to5Machttps://9to5mac.com/2024/08/25/threads-testing-temporary-posts/Threads is testing disappearing posts that expire after 24 hourshttps://www.engadget.com/social-media/threads-is-testing-disappearing-posts-that-expire-after-24-hours-211329320.html開発者のアレッサンドロ・パルッツィ氏によって発見されたこの機能は、投稿に対して24時間の有効期限タイマーを設定し、期限を迎えるとその投稿が自動的に削除されるというものです。これは同じMetaが運営するInstagramのストーリーズのThreads版とも言えます。このタイマーは投稿に対するリプライにも適用され、期限が過ぎると自動的に投稿に付いた返信も削除されます。エンジニアのクリス・メッシーナ氏もiOS版Threadsアプリのコードから、投稿が24時間で削除される機能についての記述を発見しています。なお、Threadsは分散型SNSプロトコルのActivityPubに対応しており、Threadsへの投稿をMastodonなどのActivityPub対応SNSから閲覧することが可能ですが、メッシーナ氏によると他のサーバーから投稿を削除することができないため、タイマーが設定された投稿は24時間が経過しても別のSNSでは削除されないとのこと。今回の報告を受けてMetaは「限られた一部のユーザーで『24時間で削除される投稿』のテストを実施しています」と伝えています。Metaの広報担当者はこの機能やテストに関する詳細を明かしませんでしたが「Threadsで共有するための新しくてカジュアルな方法です」と述べました。