¡Ú£Á£Å£×¡Û¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«½Ð¾ì¥¬¥ó¥È¥ì¥Ã¥ÈÀï¤Ï¾×·âÏ¢Â³¡¡£Ç£±ÇÆ¼Ô¥¶¥Ã¥¯¡¢¸µ£×£×£Å¥ê¥³¥·¥§ÅÐ¾ì¡ª
¡¡ÊÆ£Á£Å£×¤Î¥á¥¬¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Á£Ì£Ì¡¡£É£Î¡×¡Ê£²£µÆü¡áÆüËÜ»þ´Ö£²£¶Æü¡¢±Ñ¹ñ¡¦¥í¥ó¥É¥ó¡Ë¤Ç¡¢¸µ¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¡Ê£³£¶¡Ë¤¬à¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÀ»ÃÏá¥¦¥§¥ó¥Ö¥ê¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë½é¸«»²¡££Á£Å£×¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë²¦¼Ô¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¡Ö¥«¥¸¥Î¡¦¥¬¥ó¥È¥ì¥Ã¥È¡¦¥Þ¥Ã¥Á¡×¤Ï¾×·â¤ÎÏ¢Â³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£Á£Å£×À¤³¦²¦ºÂ¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤¬¤«¤«¤Ã¤¿»þ´Öº¹Æþ¾ì¥Ð¥È¥ë¥í¥¤¥ä¥ë¡£Âç²ñÁ°¤Ë½Ð¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¥ª¥ì¥ó¥¸¡¦¥¥ã¥·¥Ç¥£¤¬£±ÈÖ¼ê¤Ç¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¡¢£²ÈÖ¼ê¤¬¥ª¥«¥À¤À¡£»öÁ°¤ËÈ¯É½¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿à¥ì¥¤¥ó¥á¡¼¥«¡¼á¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡¢¥¦¥§¥ó¥Ö¥ê¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÏÂç´¿À¼¤Ç·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¡£
¡¡¿·ÆüËÜ¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö£Ã£È£Á£Ï£Ó¡×¤Ç¶¦Æ®¤·¤Æ¤¤¤¿£²¿Í¤ÏÊú¤¹ç¤Ã¤ÆºÆ²ñ¤ò´î¤ó¤À¤¬¡¢¥ª¥«¥À¤Ï°¤Î´é¤ËÌá¤Ã¤Æ¥¨¥ë¥Ü¡¼Ï¢ÂÇ¡£¥Õ¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ÇÃ¡¤¤Ä¤±¡¢ÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¹¶·â¤ò²Ã¤¨¤¿¡££³ÈÖÌÜ¤Ë¤ÏÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ê¥¤¥¸¥§¥ë¡¦¥Þ¥Ã¥®¥Í¥¹¤Ë¤Ï¾¸Äì¤òÍá¤Ó¤ë¤â¡¢¤¹¤°¤ËÈ¿·â¤·¤ÆÄÌ¾ï¥â¡¼¥É¤Î¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡
¡¡£´ÈÖ¼ê¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥ª¥é¥¤¥ê¡¼¤ËÂ³¤¡¢£µÈÖ¼ê¤Ë¤Ï¿·ÆüËÜ¤Î¡Ö£Ç£±¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò½éÀ©ÇÆ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼£Ê£ò¡¥¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£ÆÀ°Õ¤Î´ØÀáµ»¤òÈäÏª¤·Âç´Ñ½°¤òÊ¨¤«¤»¤ë¤È¡¢¥ª¥«¥À¤ÏÊÑ·¿¥Í¥Ã¥¯¥Ö¥ê¡¼¥«¡¼¤Ç¥¶¥Ã¥¯¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¡£»²Àï¼Ô¤Ï¥í¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥È¥í¥ó¥°¡¢¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ö¥ê¥¹¥³¡¢à¥Ï¥ó¥°¥Þ¥óá¥¢¥À¥à¡¦¥Ú¥¤¥¸¡¢¥¸¥§¥Õ¡¦¥¸¥ã¥ì¥Ã¥È¤Î½ç¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡
¡¡Â³¤¯£±£°ÈÖ¼ê¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥³¥·¥§¤¬ÅÐ¾ì¤À¡££··î£±Æü¸áÁ°£°»þ¤Ç·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤ê¡¢£×£×£Å¤òÂàÃÄ¡£À¤³¦¶þ»Ø¤Î¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤Ï¡¢¤«¤Í¤Æ¤Î¤¦¤ï¤µÄÌ¤ê¿·Å·ÃÏ¤Ë£Á£Å£×¤òÁª¤ó¤À¡£¥ê¥ó¥°¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ÆÀ°Õ¤Î¶õÃæ»¦Ë¡¤òÁ´³«¡£¾ì³°¤Ø¤Î¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¥×¥ì¥¹¤Ç¥ª¥«¥À¡¢¥¶¥Ã¥¯¤é£¶¿Í¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤Ê¤®ÅÝ¤·¤ÆÂç´Ñ½°¤«¤é³åºÓ¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤µ¤é¤Ë£±£±ÈÖÌÜ¤ËÆþ¾ì¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥±¥¤¥¸¤Ë¤â¡¢¥ê¥ó¥°¥¤¥óÀ£Á°¤Ë¥¯¥í¥¹¥Ü¥Ç¥£¡¼¤ò¸«Éñ¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡¥ª¥«¥À¤ÏÀï¶·¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Ä¤ÄÎ©¤Á²ó¤ë¤È¡¢¤«¤Í¤ÆÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¿¥Ú¥¤¥¸¤ÎÆ¬¤ò½³Èô¤Ð¤·¤Æ¹â³ÑÅÙ¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¡£¤È¤É¤á¤Î¥ì¥¤¥ó¥á¡¼¥«¡¼¤òÁÀ¤¦¤â¡¢¥Ú¥¤¥¸¤Ë¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¥Ú¥¤¥¸¤â¥¸¥ã¥ì¥Ã¥È¤Î¥®¥¿¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤¯¤é¤Ã¤Æ¥À¥¦¥ó¡£¾¡Éé¤È¤ß¤¿¥ª¥«¥À¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ì¥Ã¥È¤Ë¥ì¥¤¥ó¥á¡¼¥«¡¼¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¤¿¡£¥ê¥ó¥°¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¥¶¥Ã¥¯¤Ë¤â¶¯Îõ¤Ê°ìÈ¯¤ò¤Ö¤Á¹þ¤ß¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹ÅþÍè¤À¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ºÆÅÙ¤Î¥ì¥¤¥ó¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¥¶¥Ã¥¯¤Ë¤«¤ï¤µ¤ì¡¢ÏÓ½½»ú¤ÇÊá³Í¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥¥ã¥·¥Ç¥£¤Î¥¨¥ë¥Ü¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¤òÈïÃÆ¤·¤Æ¾ì³°¤ËÅ¾Íî¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡Â³¤±¤Æ½Ð¾ì¼Ô¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÉ¬»¦µ»¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¤¡¢ºÇ¸å¤Ï¤Û¤È¤ó¤É½ÐÈÖ¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¤¬¥Þ¥Ã¥®¥Í¥¹¤Ë¥¹¥Ô¥¢¡¼¤À¡£¤³¤³¤Ç£±£²ÈÖÌÜ¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¤ÎÁêËÀ¥ë¥Á¥ã¥µ¥¦¥ë¥¹¡Ê¥¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¤È¥ë¥Á¥ã¥µ¥¦¥ë¥¹¤ÏÂè£±»î¹ç¤Ç£Á£Å£×¥È¥ê¥ª²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£²¿Í¤Î´Ö¤Ë¤Ï²Ð¼ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥ë¥Á¥ã¥µ¥¦¥ë¥¹¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ½±¤¦¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¥ª¥é¥¤¥ê¡¼¤ò¥Á¥ç¡¼¥¯¥¹¥é¥à¤ÇÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¡£Â³¤±¤Æ¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¤Ë¥«¥Ð¡¼¤µ¤»¤Æ£³¥«¥¦¥ó¥È¡£¼Â¶·¤Î¡Ö²¿¤Æ¤³¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÎÀ¼¤â¤à¤Ê¤·¤¯¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¤¬¥¬¥ó¥È¥ì¥Ã¥È¥Þ¥Ã¥Á¤òÀ©¤·¡¢£Á£Å£×À¤³¦²¦ºÂÄ©Àï¸¢¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
à¥ì¥¤¥ó¥á¡¼¥«¡¼á¤Î£Á£Å£×À¤³¦²¦ºÂÀïÀþ»²Æþ¤Ï¡¢¤·¤Ð¤·¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£