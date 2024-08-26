「黒神話：悟空」発売3日で販売本数1,000万本突破！同時接続プレーヤー数は300万人を記録
8月23日 発表
GameScienceのアクションRPG「黒神話：悟空」（Black Myth: Wukong）が、全プラットフォームにて販売本数1,000万本を突破したことが、同作公式Xにて明らかになった。
これは8月23日北京時間21時時点のデータによるもの。「黒神話：悟空」は、8月20日に発売された中国4大奇書の1つ「西遊記」をモチーフとしたアクションRPGで、プレイステーション 5およびPC版が発売されており、プラットフォームをまたいでの同時接続プレーヤー数は300万人を記録している。
Black Myth: Wukong has sold 10 million copies across all platforms.- Black Myth: Wukong (@BlackMythGame) August 23, 2024
(Data as of 21:00 Beijing time, August 23, 2024)
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