8月23日 発表

GameScienceのアクションRPG「黒神話:悟空」(Black Myth: Wukong)が、全プラットフォームにて販売本数1,000万本を突破したことが、同作公式Xにて明らかになった。

これは8月23日北京時間21時時点のデータによるもの。「黒神話:悟空」は、8月20日に発売された中国4大奇書の1つ「西遊記」をモチーフとしたアクションRPGで、プレイステーション 5およびPC版が発売されており、プラットフォームをまたいでの同時接続プレーヤー数は300万人を記録している。

Black Myth: Wukong has sold 10 million copies across all platforms.

(Data as of 21:00 Beijing time, August 23, 2024)



Thanks to all players worldwide for your support and love.

Have a great gaming weekend!#BlackMythWukong pic.twitter.com/mp3mk9JxrX