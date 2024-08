8月24日(土)、通算35回目となる夏恒例のTUBEの野外スタジアムライブ<TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2024 SUN CUE 4 OAR>が、横浜スタジアムで開催された。3万4千人を動員する、チケット即完売の満員御礼のプレミアライブだ。横浜はこの日も厳しい暑さが続き、日が落ちても気温は30度と熱気を増してくる、まさにTUBEらしい気候。TUBEメンバーの登場を待ちわびる声援と手拍子が鳴りやまぬ中、せり上がりから4人が登場。大歓声の中「恋してムーチョ」「Beach Time」など観客と一緒に盛り上がれる曲からスタートし、冒頭からスタジアムは一体感に包まれた。

2024年8月24日(土)@横浜スタジアム セットリスト1.海の家2.恋してムーチョ3.サンキュー4.Beach Time5.太陽のサプライズ6.夏だね7.SUMMER DREAM8.夏の終わりが来る前に9.いまさらサーフサイド10.明日への道11.JAGUAR'1312.真夏のじゅもん13.ジラされて熱帯14.Only You 君と夏の日を15.Miracle Game16.You'll be the champion17.Hot Night18.裸足のラッキーガール19.−花火−20.シーズン・イン・ザ・サン21.あー夏休みhttps://tube.lnk.to/tPH4hR