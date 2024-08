銀座コージーコーナーに、「ディズニーヴィランズ」デザインのハロウィン焼菓子ギフトが登場!

さらに、ハロウィン仕様の「ミッキー&フレンズ」をデザインした焼菓子ギフトも同時にラインナップされます☆

銀座コージーコーナー「ディズニーヴィランズ/ミッキー&フレンズ」ハロウィン焼菓子ギフト

販売期間:2024年9月1日(日)〜10月31日(木)

販売店舗:全国の銀座コージーコーナー店舗 ※福井県・京都府・鳥取県に取扱店はありません

銀座コージーコーナーに期間限定で販売される、毎年デザイン性の高さで人気を博している「ディズニーヴィランズ」デザインのハロウィン焼菓子ギフト。

2024年は「毒りんご」をモチーフにした立体ボックスや、アフターユースが楽しめるPUレザーのポーチに入った焼菓子の詰め合わせが登場します。

ハロウィン気分を楽しむアイテムのひとつとして、自分用にも、プレゼントにもおすすめです。

また「ミッキー&フレンズ」をデザインしたフタを外すと開く仕組みのボックス入りの焼菓子ギフトもラインナップ。

人が集まるパーティーシーンで大活躍すること間違いなしんの焼菓子ギフトを紹介していきます☆

<ディズニー>ヴィランズりんごボックス(8個入)

価格:734円(税込)

ディズニーヴィランズのダークな世界観を、『白雪姫』に登場する「毒りんご」をモチーフにした立体的なボックスで表現した「<ディズニー>ヴィランズりんごボックス(8個入)」

表面には『白雪姫』の「女王」を、裏面には『眠れる森の美女』の「マレフィセント」がデザインされています。

中にマドレーヌ2種と、「毒りんご」と「ハートの小箱」をプリントしたクッキー2種をアソートしたスイーツです。

※はちみつを使用している商品があるため、一歳未満の乳児には食べさせないでください

<ディズニー>ヴィランズポーチ(10個入)

価格:1,595円(税込)

ハロウィンバージョンのディズニーヴィランズをデザインしたポーチがセットになった「<ディズニー>ヴィランズポーチ(10個入)」

『白雪姫』に登場する「毒りんご」や「ハートの小箱」をプリントしたクッキーとかぼちゃのクッキー、マドレーヌ2種がアソートされています。

ポーチはPUレザー(合皮)生地で、ファスナーの引き手部分は「ハートの小箱」をモチーフにしたチャームになっているのもポイントです。

※はちみつを使用している商品があるため、一歳未満の乳児には食べさせないでください

<ディズニー>ハロウィンパーティーボックス(14個入)

価格:1,296円(税込)

かぼちゃマドレーヌなど4種と、「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」をプリントしたクッキー3種をバラエティ豊かにアソート。

ジャック・オ・ランタンをイメージしたカラーのボックスには、スケルトンに変装したミッキーなどハロウィン仕様の「ミッキー&フレンズ」がデザインされています。

フタを外すと身箱が花びらのように開く仕組みで、パーティーの場などみんなでシェアするのにぴったりです。

「ディズニーヴィランズ」や「ミッキー&フレンズ」をデザインしたハロウィンにぴったりな焼き菓子。

銀座コージーコーナーにて2024年9月1日より販売が開始される「ディズニーヴィランズ」「ミッキー&フレンズ」ハロウィン焼菓子ギフトの紹介でした☆

※はちみつを使用している商品があるため、一歳未満の乳児には食べさせないでください

※品切れの場合があります

※店舗により発売日が異なる場合や、取扱いしていない場合があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミッキー&フレンズとディズニーヴィランズ!銀座コージーコーナー ディズニー「ハロウィン焼菓子ギフト」 appeared first on Dtimes.