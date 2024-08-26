·ç¹ÒÊØ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿ÅÅ»Ò·Ç¼¨¥Ü¡¼¥É¤òÄ¯¤á¤ë¿Í¡¹¡á£²£µÆü¡¢¥ì¥Ð¥Î¥ó¡¦¥Ù¥¤¥ë¡¼¥È/Mohamed Azakir/Reuters

¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë²¤½£¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Î¥¤¥¹¥é¥à¶µ¥·¡¼¥¢ÇÉÁÈ¿¥¥Ò¥º¥Ü¥é¤ÎÀïÆ®¤¬£²£µÆü¤Ë·ã²½¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÃæÅì¹Ô¤­¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤òÃæ»ß¤·»Ï¤á¤¿¡£

£Ã£Î£Î¤ÎÄó·È¶É£Â£Æ£Í£Ô£Ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¥¨¡¼¥ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Æ¥ë¥¢¥Ó¥Ö¤È¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Î¼óÅÔ¥Ù¥¤¥ë¡¼¥È¹Ô¤­¤ÎÁ´ÊØ¤ò¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡×£²£¶Æü¤Þ¤Ç¼è¤ê¤ä¤á¤ë¡£

Æ±¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ï·ç¹Ò¤ò±äÄ¹¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡££²£¶Æü¤ËºÇ¿·¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

±Ñ¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥¨¥¢¥¦¥§¥¤¥º¤Ï£²£µÆü¡¢¥Æ¥ë¥¢¥Ó¥ÖÈ¯Ãå¤ÎÁ´ÊØ¤ò£²£¸Æü¤Þ¤Ç¼è¤ê¤ä¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£