³ô¤Çµð³ÛÂ»¼º¤ÎÀÄ½Á²¦»Ò¡ÈÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¡É¼õ¤±Ã²¤¡ÖÉÂ±¡Âå¤â¤«¤«¤ë¤·¡Ä¿É¤¤¡×
³ô¼°Åê»ñ¤Çµð³ÛÂ»¼º¤òÈï¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡ÖÀÄ½Á²¦»Ò¡×¤³¤È¼Â¶È²È¤Î»°ºêÍ¥ÂÀ»á¡Ê35¡Ë¤¬26Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¤µ¤é¤Ë¥Ð¥¤¥¯¾è¼Ö»þ¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¤è¤êÉé½ý¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÈáÌÄ¤ò¤¢¤²¤¿¡£
»°ºê»á¤Ï17Æü¤ËYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Æ°²è¤Ê¤É¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î³ô²ÁÂçË½Íî¤ò¼õ¤±¤Æ10²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë´Þ¤ßÂ»¤òÊú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤µ¤é¤Ë¿®ÍÑ¼è°ú¤Ë¤è¤ë´Þ¤ßÂ»¤ËÂÐ¤·¤ÆÄÉ²ÃÊÝ¾Ú¶â¤òÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢²ñ¼Ò¤Î±¿Å¾»ñ¶â¤Ë¤â¼ê¤òÉÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¹ðÇò¤·¡¢Èþ½ÑÉÊ¤äÅÚÃÏ¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤Ê¤É¤Î»äºâ¤ÎÇäµÑ¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤¹¤Ê¤ÉµçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Öµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤í¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢Î©¤Á¥´¥±¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢¡ÖÉÂ±¡Âå¤â¤«¤«¤ë¤·¡¢½¤ÍýÂå¤â¤«¤«¤ë¤·¿É¤¤¡×¤ÈÅÇÏª¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤ÏÆ±¾ð¤äÎå¤Þ¤·¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
»°ºê»á¤ÏºòÇ¯11·î¡¢ÉáÄÌÆóÎØÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¡¢º£Ç¯1·î¤Ë¿·¼Ö¤Î¥Ð¥¤¥¯¤ò¹ØÆþ¡£¤·¤«¤·4·î¤Ë¤Ï¥Ð¥¤¥¯±¿Å¾Ãæ¤Ë¸òÄÌ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢º¸ÏÓ¤ò7¡Á8¿ËË¥¤¦¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤¿¤³¤È¤òYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£