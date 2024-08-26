ËâºÀÅÍ¡¢Ç¼¼Ö¤Î800Ëü±ßÄ¶¡È¿··¿¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¡É¤¬Â¨ÇËÂ»¡¡¥È¥é¥Ö¥ëÈ¯À¸¤ËÃ²¤¡Ö¥Þ¥¸¤«ー¡×
¡¡ËâºÀÅÍ¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò2024Ç¯8·î23Æü¤Ë¹¹¿·¡£ÃíÊ¸¤«¤é1Ç¯ÂÔ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ø¥È¥è¥¿ ¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¡Ù¤¬¡¢Ç¼¼Ö¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¡Ö¥°¥êー¥ó¼Ö¤è¤êÁ´Á³ÎÉ¤¤¡×¡¡Ç¼¼Ö¸å¤Ë¡ÈÂ¨¸Î¾ã¡É¤·¤¿ËâºÀÅÍ¤Î800Ëü±ßÄ¶¤Î¿··¿¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢
¡¡Ä«4»þ36Ê¬¡¢°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¤Ø¸þ¤±ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¤ò¼Ö¤ÇÁö¤ëËâºÀÅÍ¡£5～6Ç¯¾è¤Ã¤¿¡ØGLS¡Ê¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¡Ë¡Ù¤È¤Ï¤ªÊÌ¤ì¤ò¤·¡¢¡Ø¿··¿¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢Executive Lounge¡Ù¤ò·Þ¤¨¤Ë¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£20Ç¯¤º¤Ã¤È¥Ù¥ó¥Ä¤ò¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½é¤á¤Æ¥È¥è¥¿¼Ö¤ò¡È¥Î¥ê¡É¤ÇÁªÂò¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£²ÈÂ²5¿Í¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´°÷¤¬¤æ¤È¤ê¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¾è¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÃíÊ¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ìó5»þ´Ö¤«¤±¤ÆÌ¾¸Å²°¤ËÅþÃå¤·¤¿ËâºÀÅÍ¤Ï¡¢¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¤ÈÂÐÌÌ¡£¥É¥¢¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢ËâºÀÅÍ¤Ï¡Ö¿·¼Ö¤ÎÆ÷¤¤¡×¤È¾Ð¤¤¡¢Àª¤¤¤è¤¯¼ÖÆâ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£ÉáÃÊ¤«¤é¡Ö¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢ Z Premier¡×¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê»Å»öÍÑ¤À¤½¤¦¤À¡ËËâºÀÅÍ¤Ï¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤Îº¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´Á³°ã¤¦¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¤Ï¼«Æ°Åª¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¥ê¥â¥³¥ó°ì¤Ä¤Ç¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤âÁàºî¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡ÖHey TOYOTA¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¾å¤Ç¡Ö²¹ÅÙ¤ò²¼¤²¤Æ¡×¤È¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¡¢AI¤¬¼«Æ°¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£ËâºÀÅÍ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Í¥¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¶Ã¤¡¢¤½¤ÎÁ´¤Æ¤Îµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤ÏÄ¶³Ú¤À¤ï¡£¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤ËExecutive¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤´Ëþ±Ù¤ÎÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤ËËâºÀÅÍ¤Ï¡ÖZ Premier¤Ë»Å»ö¤Î¤È¤¤Ï¾è¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Í¡£¤¿¤À¤³¤Î¥·ー¥È¤¬ÊÌÊª¡£¥·ー¥È¤âÂç¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤¬¿ïÊ¬°ã¤¦¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤À¤è¡£¿·´´Àþ¤Î¥°¥êー¥ó¼Ö¤è¤êÁ´Á³ÎÉ¤¤¤è¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¼ÖÂÎËÜÂÎ²Á³Ê¤Ï¡Ö840Ëü±ß¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¤³¤Î²Á³ÊÀßÄê¤ËËâºÀÅÍ¤Ï¡Ö°Â¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¤½¤ì¤Û¤É¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿ºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Êµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£±¿Å¾ÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤âËâºÀÅÍ¤Ï¡Ö¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¤¹¤Í¡£±¿Å¾ÀÊ¤â³Ú¤À¤ï¡×¤È¤´µ¡·ù¤ÊÍÍ»Ò¡£
¡¡¤¿¤ÀÇ¼¼Ö¤µ¤ì¤Æ6Æü¸å¤ËÈá·à¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ËâºÀÅÍ¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¡Ö¥Þ¥¸¤«ー¡£Ç¼¼Ö¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¤ËÈô¤ÓÀÐ¤Ç¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤Ë¥Ò¥Ó¤¬¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¤½¤Î¾å¤ÇYouTube¤Ç¤Ï¡ÖÁáÂ®½¤Íý¤Ë½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÂÁ´±¿Å¾¤Ç¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ËâºÀÅÍ¤Ï¡Ö²¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î¶õ´Ö¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³Î¤«¤Ë°ÜÆ°»þ´Ö¤Ï¥Ð¥«¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»þ´Ö¤¬½¼¼Â¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢É¬Í×¤Ê½ÐÈñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ö¥È¥è¥¿ ¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¡×¤ÎExecutive Lounge¡Ä¡Ä¤É¤ó¤Ê¼Ö¤Ê¤Î¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤¼¤ÒÆ°²è¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡ÊÊ¸¡áÃæ»³ÍÎÊ¿¡Ë