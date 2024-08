ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ジャケットやカーディガンと重ねてもおしゃれな、ディズニーデザイン「ユニセックス長袖Tシャツ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ユニセックス長袖Tシャツ」

© Disney

価格:2,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL、3L

素材:<カットソー>綿100%(天竺)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ジャケットやカーディガンを重ねても、胸のプリント柄が見えてかわいい長袖Tシャツ。

上品なプリント柄で着こなしやすく、軽やかでロングシーズン着られるのもうれしいポイントです!

また、胸元と右袖にプリントが施され、たくし上げやすい袖口リブ仕様も魅力的◎

身生地は綿100%天竺素材で優しい肌あたりです。

デザインは全部で3種類がラインナップ。

ミッキーマウス

© Disney

「ミッキーマウス」デザインの長袖Tシャツ。

温かみのある杢グレーが基調で、カジュアルな着こなしに重宝しそう☆

胸元と右袖にはレトロなタッチの「ミッキーマウス」のプリントがあしらわれています。

スクルージ・マクダック

© Disney

「スクルージ・マクダック」デザインの長袖Tシャツ。

胸元には難しそうな表情をした「スクルージ・マクダック」の姿が、右袖にはコインを持った手のアートがプリントされています。

どちらもユニークなプリントで注目度も抜群◎

くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」デザインの長袖Tシャツ。

ネイビーが基調で、胸元には頬杖をついてにっこりと微笑んでいる「くまのプーさん」のプリントが☆

右袖では、ロゴからひょっこりと顔を覗かせているかわいい姿も楽しめます。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

ジャケットなどの羽織りものとコーディネートすれば胸元のプリントがチラリと見えて可愛い!

© Disney

パンツスタイルともスカートスタイルとも相性が抜群です。

合わせるボトムス次第で雰囲気も変わってコーディネートの幅が広がりそう。

ユニセックスサイズでパートナーとのペアもおすすめ!

ジャケットやカーディガンと重ねてもおしゃれな、ディズニーデザイン「ユニセックス長袖Tシャツ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

