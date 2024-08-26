¸ÍÅÄ²ûÀ¸

¼Ì¿¿³ÈÂç

¢¡£Î£Ð£Â¡¦Âç³Ø¸òÎ®Àï¡¡µð¿Í£³·³¡½²£ÉÍ¾¦²ÊÂç¡Ê£²£¶Æü¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¡Ë

¡¡µð¿Í¤Ï£²£¶Æü¡¢²£ÉÍ¾¦²ÊÂç¤È¤Î£Î£Ð£Â¡¦Âç³Ø¸òÎ®Àï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡ÀèÈ¯¤Ï¡¢°éÀ®±¦ÏÓ¤Î¸ÍÅÄ²ûÀ¸Åê¼ê¤ÇµµÅÄ·¼ÂÀÊá¼ê¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤à¡£

¡¡µð¿Í¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£

¡¡¡Úµð¿Í¡Û

£±ÈÖ¡¦º¸Íã¡¡ÁêÂô

£²ÈÖ¡¦±¦Íã¡¡ÎëÌÚÂç

£³ÈÖ¡¦£Ä£È¡¡Ê¿»³

£´ÈÖ¡¦Êá¼ê¡¡µµÅÄ

£µÈÖ¡¦°ìÎÝ¡¡»°ÄÍ

£¶ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡¡²¬ËÜÂç

£·ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡¡ÅÄ¾å

£¸ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡¡½®±Û

£¹ÈÖ¡¦Í··â¡¡ÃæÅÄ

ÀèÈ¯¡¡¸ÍÅÄ