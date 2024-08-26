ÊÆ³ô²Á¡¢º£½µÃæ¤ËºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¤Î¸«Êý¶¯¤Þ¤ë¡¡ÆüËÜ³ô¤Ï±ß¹â¿Ê¹Ô¤Ç¤â¤¿¤Ä¤¯¡©
¡¡Àè½µËö¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÀè·î¤ËÉÕ¤±¤¿»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤Þ¤Ç23¥É¥ë¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ô¾ì¤Ç¤Ïº£½µ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼çÍ×¤Ê³ô²Á»Ø¿ô¤¬ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°°æ½»Í§DS¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
»ÔÀî²í¹À»á
¡Ö½µËö¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Î¹Ö±é¤ÇÂçÊý¤ÎÍ½ÁÛÄÌ¤ê¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ï9·îÍø²¼¤²¤ò¡ÊÌÀ¸À¡Ë¤·¤¿·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï°Â¿´´¶¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£8·î¤ËÆþ¤Ã¤ÆÂç¤¤¯²¼¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¤ÎÇã¤¤Ìá¤·¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°ìÊý¡¢ÆüËÜ³ô¤Ï¾åÃÍ¤¬½Å¤¤Å¸³«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£FRB¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤¬Íø²¼¤²¤Î»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤Ï±ßÇã¤¤¡¦¥É¥ëÇä¤ê¤ÎÆ°¤¤¬¹¤¬¤ê±ß¹â¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
»ÔÀî»á
¡ÖÆüËÜ³ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«³ô¤Î¾å¾º¤È¤¤¤¦¥×¥é¥¹Í×°ø¤È¡¢±ß¹â¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥Ê¥¹Í×°ø¤¬ÙÉ¹³¡Ê¤¤Ã¤³¤¦¡Ë¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢3Ëü8000±ßÂæ¤Ç¤â¤ß¹ç¤¦¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤¬Â³¤¯¤«¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢28Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÈ¾Æ³ÂÎÂç¼ê¡ÖNVIDIA¡×¤Î·è»»¤¬¡¢ÆüÊÆ¤Î³ô²Á¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»ÔÀî»á
¡Ö¤â¤¦°ìÃÊ¿å½à¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êNVIDIA¤Î·è»»¤ÇÆâÍÆÅª¤Ë¹¥·è»»¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ì¤Ð¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¯¤¤ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤Ë¤â¥×¥é¥¹ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2024Ç¯8·î26ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë
»°°æ½»Í§DS¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
»ÔÀî²í¹À»á
¡Ö½µËö¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Î¹Ö±é¤ÇÂçÊý¤ÎÍ½ÁÛÄÌ¤ê¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ï9·îÍø²¼¤²¤ò¡ÊÌÀ¸À¡Ë¤·¤¿·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï°Â¿´´¶¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£8·î¤ËÆþ¤Ã¤ÆÂç¤¤¯²¼¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¤ÎÇã¤¤Ìá¤·¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
»ÔÀî»á
¡ÖÆüËÜ³ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«³ô¤Î¾å¾º¤È¤¤¤¦¥×¥é¥¹Í×°ø¤È¡¢±ß¹â¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥Ê¥¹Í×°ø¤¬ÙÉ¹³¡Ê¤¤Ã¤³¤¦¡Ë¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢3Ëü8000±ßÂæ¤Ç¤â¤ß¹ç¤¦¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤¬Â³¤¯¤«¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢28Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÈ¾Æ³ÂÎÂç¼ê¡ÖNVIDIA¡×¤Î·è»»¤¬¡¢ÆüÊÆ¤Î³ô²Á¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»ÔÀî»á
¡Ö¤â¤¦°ìÃÊ¿å½à¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êNVIDIA¤Î·è»»¤ÇÆâÍÆÅª¤Ë¹¥·è»»¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ì¤Ð¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¯¤¤ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤Ë¤â¥×¥é¥¹ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2024Ç¯8·î26ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë