¥«¥Ê¥À¾®ÇäÇä¾å¹â¡¢6·î¤ÏÁ°·îÈæ0.3¡ó¸º¡¡7·î¤ÏÈ¿Å¾Áý¤Î¸«ÄÌ¤·
Promit Mukherjee
[¥ª¥¿¥ï £²£³Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥«¥Ê¥ÀÅý·×¶É¤¬£²£³ÆüÈ¯É½¤·¤¿£¶·î¤Î¾®ÇäÇä¾å¹â¡Ê¼«Æ°¼Ö¡¢°áÎÁ¡¢²È¶ñ¡¢¿©ÉÊ¡¢°ûÎÁ¤Ê¤É¤Î¹ñÆâÈÎÇä´Þ¤à¡Ë¤ÏÁ°·îÈæ£°¡¥£³¡ó¸º¾¯¤·¡¢Á°·î¤Î£°¡¥£¸¡ó¤«¤é¸º¾¯Éý¤¬½Ì¾®¤·¤¿¡£¹â¶âÍø¤Î±Æ¶Á¤¬Â³¤¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬ºÛÎÌÅª¹ØÆþ¤ò¹µ¤¨¤¿¡£
¥¢¥Ê¥ê¥¹¥ÈÍ½ÁÛ¤Ï£°¡¥£³¡ó¸º¡¢¼«Æ°¼Ö¤ÈÉôÉÊ¤ò½ü¤¯¤È£°¡¥£²¡ó¸º¤À¤Ã¤¿¡£
£¶·î¤Î¸º¾¯¤Ï¼«Æ°¼Ö¤ÈÉôÉÊ¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤¬¼ç°ø¤À¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥±¥¢À½ÉÊ¤ä¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÉÊ¤â¿ô»ú¤ò²¡¤·²¼¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£
²óÅú¼Ô¤ÎÈ¾¿ô¤òÄ´ºº¤¹¤ëÂ®ÊóÃÍ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£··î¤ÏÁ°·îÈæ£°¡¥£¶¡óÁý²Ã¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥Ê¥À¶ä¹Ô¡Ê£Â£Ï£Å¡¢Ãæ±û¶ä¹Ô¡Ë¤ÏÀè·î¡¢À¯ºö¶âÍø¤ò£²²ñ¹çÏ¢Â³¤Ç°ú¤²¼¤²¤Æ£´¡¥£µ¡ó¤È¤·¤¿¡£