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Noni Madueke accidentally posted his feelings about Wolverhampton last night to his main Instagram instead of 'close friends'...— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) August 25, 2024
He now has a second half HAT TRICK against Wolves. Insult AND injury pic.twitter.com/NRg8JBfeo4