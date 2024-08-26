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✅ RFC Seraing— DAZN België (@DAZN_BENL) August 25, 2024
✅ RFC Liège
Jong Genk klopt twee Luikse ploegen en staat aan de leiding van de #CPL. #GNKFCL pic.twitter.com/05t7d3Iil0