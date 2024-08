ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、「ベイマックス」とハートのミニクッションがセットになった、ディズニーデザイン「もちもちクッション」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「もちもちクッション」

© Disney

価格:3,990円(税込)

サイズ:【本体】約40×25×厚さ15cm、【ハートクッション】約12×10cm

品質:【本体側地】ポリエステル95%、ポリウレタン5%、【ハート側地】ポリエステル100%、【詰めもの】ポリエステル100%

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

※洗濯機をご使用の際は、洗濯ネットをご使用ください。

※他のものと長時間接していると色移りする恐れがありますのでご注意ください。

※お洗濯の際は本体とハートクッションを分けて洗ってください。

「ベイマックス」のお顔をモチーフにしたユニークなクッション。

もちもちふわふわの感触が心地よく、抱き心地も抜群です!

下側のポケットには赤いハート型のミニクッションが入っています。

ミニクッションはパソコン使用時の手首置きとして使ってもOK◎

「ベイマックス」の表情が表面と裏面で異なっているのもポイント◎

表面はいつもの「ベイマックス」の表情、裏面は少し眠そうな表情をしています。

触り心地も良く、サイズ感もちょうど良いので、ソファーに座ってのリラックスタイムに抱えたり、ベッドサイドに常時置いておいても可愛い☆

クッションは洗濯が可能なので、いつでも清潔に使えてお手入れもラクチン。

愛かわいい「ベイマックス」の表情に癒されること間違いなし!

「ベイマックス」とハートのミニクッションがセットになった、ディズニーデザイン「もちもちクッション」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

