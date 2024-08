ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年8月より全国のゲームセンターなどに順次展開される『いないいないばあっ!』グッズを紹介します!

セガプライズ『いないいないばあっ!』グッズ

投入時期:2024年8月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

NHK Eテレで放送されている、人気の幼児向けテレビ番組『いないいないばあっ!』

セガから投入される2024年8月のプライズとして、ニューデザインの「ワンワン」と「ぽぅぽ」のマスコットやぬいぐるみが登場します☆

NHKいないいないばあっ! ワンワン&ぽぅぽのマスコット 〜いないいないばあっ!〜

投入時期:2024年8月23日より順次

サイズ:全長約5×5×10cm

種類:全3種(ワンワン(いないいない)、ワンワン(ばあっ!)、ぽぅぽ)

「いないいない」&「ばあっ!」のポーズがかわいい、ニューデザインの「ワンワン」と「ぽぅぽ」のマスコット。

ちょこんとお座りする「ワンワン」2種と「ぽぅぽ」がラインナップされます。

NHKいないいないばあっ! ワンワンのスーパーラージぬいぐるみ

投入時期:2024年8月30日より順次

サイズ:全長約60×20×42cm

種類:全1種(ワンワン)

ニューデザインを使用した「ワンワン」の大きなサイズのぬいぐるみ。

ふわふわな触り心地に仕上げられた、思わず抱きしめたくなるプライズです。

かわいい仕草に癒やされる、「ワンワン」と「ぽぅぽ」のマスコットやぬいぐるみ。

2024年8月23日より全国のゲームセンターなどに順次投入される『いないいないばあっ!』グッズの紹介でした☆

