セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年8月23日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『アナと雪の女王』 プレミアムスパンコールバッグを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『アナと雪の女王』 プレミアムスパンコールバッグ

登場時期:2024年8月23日より順次

サイズ:全長約30×10×23cm

種類:全2種(ライトブルー、ライトパープル)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズから、『アナと雪の女王』 プレミアムスパンコールバッグが登場。

ビニール生地の間にはさんだスパンコールが、まるで雪のようにきらめくバッグです。

ライトブルーとライトパープルの2色展開で、それぞれ異なるアートが使われています☆

ライトブルー

ライトブルーのスパンコールバッグは、涼やかな色使いがポイント。

「エルサ」の魔法で雪を降らせているような世界が広がります。

雪のモチーフだけでなくシルエットもあしらわれているのが魅力的です。

ライトパープル

「エルサ」と「アナ」がきらめく雪の中を駆けるようなアートを落とし込んだスパンコールバッグ。

バッグの縁や紐にライトパープルカラーが取り入れられています。

雪の結晶を大胆にプリントした、華やかなデザインがポイントです。

スパンコールが雪のようにきらめく、おしゃれなビニールバッグ。

セガプライズの『アナと雪の女王』 プレミアムスパンコールバッグは、2024年8月23日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

