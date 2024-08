セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年8月23日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「プルート 赤いほっぺ LLぬいぐるみ」を紹介します☆

セガプライズ ディズニー「プルート 赤いほっぺ LLぬいぐるみ」

登場時期:2024年8月23日より順次

サイズ:全長約20×25×34cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズが展開する、ほんのり赤くなったほっぺがかわいい”赤いほっぺ”シリーズに、ディズニーキャラクター「プルート」が登場。

”赤いほっぺ”デザインの「プルート」が、全長約20×25×34センチで表現されています!

お部屋のアクセントにぴったりな、ちょこんとお座りした姿もポイント。

大きな目や垂れた耳もしっかり再現された、まるで「プルート」がお部屋で待っていてくれているようなぬいぐるみです。

頬を赤く染めてお座りする姿がかわいい「プルート」のぬいぐるみ。

セガプライズの「プルート 赤いほっぺ LLぬいぐるみ」は、2024年8月23日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post お座りポーズがかわいい!セガプライズ ディズニー「プルート 赤いほっぺ LLぬいぐるみ」 appeared first on Dtimes.