¡Ö¥é¥Ã¥³¤ä¥¤¥ë¥«¡×¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤¬¡£¡È¹ñºÝÅª¤Ë¤â´õ¾¯¡É¤Ê³¤½Ã¥Þ¥Ê¥Æ¥£¡¼¤Î¡È³Ú¤·¤ßÊý¡É
Ä»±©¿åÂ²´Û¤È¤¤¤¨¤Ð¥é¥Ã¥³¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤¦°ìÆ¬¤Î±£¤ì¤¿¼çÌò¤¬ÀÅ¤«¤ËÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¥Þ¥Ê¥Æ¥£¡¼¡£ÆüËÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÄ»±©¿åÂ²´Û¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢2024Ç¯7·î27Æü¡¢Èá¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¡Ä¡Ä¡£¥Ú¥¢¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¿2Æ¬¤Î¤¦¤Á¡¢1Æ¬¤¬±Ê±ó¤ÎÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡ÃÎÌ¾ÅÙ¤³¤½¹â¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤
¥é¥Ã¥³¤ä¥¤¥ë¥«¤Ê¤É¤ËÈæ¤Ù¡¢¥Þ¥Ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤Ï¹â¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥Ê¥Æ¥£¡¼¤ò¤Ò¤¿¤à¤¤Ë°¦¤·Â³¤±¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤Ç¤Ã¤«¤¤ÂÎ¤È¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¤·¤¿Æ°¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇÂç¤ÇÂÎ½Å¤¬1500kg¤ËÃ£¤¹¤ë¸ÄÂÎ¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¾®·¿¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Û¤É¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¢¤ì¡Ä¡Ä¡¢Î¦¾åÆ°Êª¤Î¥¾¥¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡ª
¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢¥Þ¥Ê¥Æ¥£¡¼¤Ï¥¾¥¦¤È¿ÆÀÌ¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Ê¥Æ¥£¡¼¤È¥¾¥¦¤Ï¡¢¿Ê²½¤Î²áÄø¤Ç¶¦ÄÌ¤ÎÁÄÀè¤«¤éÊ¬¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ìó5000ËüÇ¯Á°¡¢¥¾¥¦¤ÎÁÄÀè¤ÏÎ¦¾å¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥Ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÁÄÀè¤Ï¿åÃæ¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾Úµò¤Ë¡¢¥Þ¥Ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÁ°¤¢¤·¤Ï¿åÃæÀ¸³è¤ËÅ¬¤·¤¿¥Ò¥ì¾õ¤Ç¡¢¥¾¥¦¤Î¤è¤¦¤ÊÄÞ¤¬¤ï¤º¤«¤Ë»Ä¤ë¼ï¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Ê¥Æ¥£¡¼¤Ë¤Ï3¤Ä¤Î¼ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥Þ¥¾¥óÀîÎ®°è¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¥¢¥Þ¥¾¥ó¥Þ¥Ê¥Æ¥£¡¼¡¢À¾¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î±è´ß¤ä²ÏÀî¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«¥Þ¥Ê¥Æ¥£¡¼¡¢ËÌÊÆ¡¢ÃæÊÆ¡¢¥«¥ê¥Ö³¤¡¢ÆîÊÆËÌÉô¤Î±è´ß¤ä²ÏÀî¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¥Ë¥·¥¤¥ó¥É¥Þ¥Ê¥Æ¥£¡¼¤Ç¤¹¡£¥Ë¥·¥¤¥ó¥É¥Þ¥Ê¥Æ¥£¡¼¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥Þ¥Ê¥Æ¥£¡¼¡Ê¥Õ¥í¥ê¥À¥Þ¥Ê¥Æ¥£¡¼¡Ë¡¢¥¢¥ó¥Æ¥£¥ê¥¢¥ó¥Þ¥Ê¥Æ¥£¡¼¤È¡¢2¤Ä¤Î°¡¼ï¡Ê¼ï¤è¤êºÙ¤«¤¤Ê¬Îà¡Ë¤ËÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ï¡Ö¤Ï¤ë¤«¤«¤Ê¤¿¡×±ó¤¯¤«¤éÍè¤¿¤«¤é
Ä»±©¿åÂ²´Û¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«¥Þ¥Ê¥Æ¥£¡¼Å¸¼¨¤Ï¡¢1996Ç¯¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥®¥Ë¥¢¥Ó¥µ¥¦¤È¤¤¤¦¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¡Ö¤Ï¤ë¤«¤«¤Ê¤¿¡×±ó¤¯¤«¤éÍè¤¿¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥á¥¹¤Ë¡Ö¤Ï¤ë¤«¡×¡¢¥ª¥¹¤Ë¡Ö¤«¤Ê¤¿¡×¤Î°¦¾Î¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2010Ç¯¡¢¥á¥¹¤Î¡Ö¤ß¤é¤¤¡×¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¤·¡¢3Æ¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢2014Ç¯¤Ë¤Ï¤ë¤«¤¬»àË´¤·¡¢¤«¤Ê¤¿¤È¤ß¤é¤¤¤Î¥Ú¥¢¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤É¤«¤Ê¤¿¤â±ÊÌ²¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌîÀ¸Í³Íè¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤¿¤ÎÇ¯Îð¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢Íè´Û»þ¤¹¤Ç¤ËÂç¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¾¤Ë1996Ç¯¤ÎÍè´Û»þ¤Ë¤«¤Ê¤¿¤¬ºÇÄã¤Ç¤â2ºÐ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¤È¡¢2024Ç¯»àË´»þ¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â30ºÐ°Ê¾å¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö¤ß¤é¤¤¡×¤ÏÆüËÜÍ£°ì¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«¥Þ¥Ê¥Æ¥£¡¼¤Ë
É®¼Ô¤ÏºÇ¶á¡¢¡Ø¥é¥Ã¥³BOOK¡Ù¤È¤¤¤¦ËÜ¤ò½ñ¤¡¢Ä»±©¿åÂ²´Û¤Î»ô°é°÷¤À¤Ã¤¿Æ»À¥ÃéÍø¤µ¤ó¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤«¤Ê¤¿¤¬Áé¤»¤Á¤ã¤Ã¤Æ¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥é¥Ã¥³¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿Íâ·î¤Î»àË´Êó¹ð¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£
¹ñÆâ1Æ¬¤À¤±¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«¥Þ¥Ê¥Æ¥£¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤ß¤é¤¤¡×¤Ï¡¢2010Ç¯¤ËÍè´Û»þ¤Ë2ºÐ¤È¿äÄê¤µ¤ì¡¢2024Ç¯¸½ºß¤Ç¤Ï¿äÄê16ºÐ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¡£¡Ø³¤À¸Ó®ÆýÎàÂçÁ´¡Ù¡ÊÎÐ½ñË¼¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌîÀ¸¤Ç¤ÏºÇ¹âÎð17ºÐ¤Î¸ÄÂÎ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¡¢»ô°é²¼¤Ç¤Ï70Ç¯¤Û¤ÉÀ¸¤¤ë¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄ¹À¸¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡ª
¢¡Ì¥ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Þ¥Ê¥Æ¥£¡¼´Ñ»¡¤Î¥³¥Ä
¥Þ¥Ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ½½¬¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Âè°ì¤Ï¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Æ°¤¤Ç¤¹¡£¥¤¥ë¥«¤Î¤è¤¦¤ËÁÇÁá¤¯±Ë¤¤¤À¤ê¡¢²ÚÎï¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¥é¥Ã¥³¤Î¤è¤¦¤Ë¤»¤«¤»¤«¤È¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤ä¿©»ö¤Ë¤¤¤½¤·¤à¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ª¤Ã¤È¤êÆ°¤¡¢°Â¿´´¶¤ÈÊñÍÆÎÏ¤òÉº¤ï¤»¡¢»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¿´¤¬Íî¤ÁÃå¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ö¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥Õ¡×¤òÂÎ¸½¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤³¤½¤¬¡¢¥Þ¥Ê¥Æ¥£¡¼¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£Æ°¤¤¬¥¹¥í¡¼¤¹¤®¤ÆÂÎ¤Ë¥³¥±¤¬À¸¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ß¤é¤¤¤Ï¡¢¿åÁå¤ÎÊÉ¤äÄì¤ËÂÎ¤ò¤³¤¹¤ê¤Ä¤±¤Æ¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¹ÔÆ°¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÃÎÀ¤ÈÅ¬±þÎÏ¤ò¼¨¤¹¶½Ì£¿¼¤¤¹ÔÆ°¤Ç¤¹¤Í¡£
¤·¤«¤·¡¢2024Ç¯7·î27Æü¡¢Èá¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¡Ä¡Ä¡£¥Ú¥¢¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¿2Æ¬¤Î¤¦¤Á¡¢1Æ¬¤¬±Ê±ó¤ÎÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡ÃÎÌ¾ÅÙ¤³¤½¹â¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤
¥é¥Ã¥³¤ä¥¤¥ë¥«¤Ê¤É¤ËÈæ¤Ù¡¢¥Þ¥Ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤Ï¹â¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥Ê¥Æ¥£¡¼¤ò¤Ò¤¿¤à¤¤Ë°¦¤·Â³¤±¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢¥Þ¥Ê¥Æ¥£¡¼¤Ï¥¾¥¦¤È¿ÆÀÌ¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Ê¥Æ¥£¡¼¤È¥¾¥¦¤Ï¡¢¿Ê²½¤Î²áÄø¤Ç¶¦ÄÌ¤ÎÁÄÀè¤«¤éÊ¬¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ìó5000ËüÇ¯Á°¡¢¥¾¥¦¤ÎÁÄÀè¤ÏÎ¦¾å¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥Ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÁÄÀè¤Ï¿åÃæ¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾Úµò¤Ë¡¢¥Þ¥Ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÁ°¤¢¤·¤Ï¿åÃæÀ¸³è¤ËÅ¬¤·¤¿¥Ò¥ì¾õ¤Ç¡¢¥¾¥¦¤Î¤è¤¦¤ÊÄÞ¤¬¤ï¤º¤«¤Ë»Ä¤ë¼ï¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Ê¥Æ¥£¡¼¤Ë¤Ï3¤Ä¤Î¼ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥Þ¥¾¥óÀîÎ®°è¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¥¢¥Þ¥¾¥ó¥Þ¥Ê¥Æ¥£¡¼¡¢À¾¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î±è´ß¤ä²ÏÀî¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«¥Þ¥Ê¥Æ¥£¡¼¡¢ËÌÊÆ¡¢ÃæÊÆ¡¢¥«¥ê¥Ö³¤¡¢ÆîÊÆËÌÉô¤Î±è´ß¤ä²ÏÀî¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¥Ë¥·¥¤¥ó¥É¥Þ¥Ê¥Æ¥£¡¼¤Ç¤¹¡£¥Ë¥·¥¤¥ó¥É¥Þ¥Ê¥Æ¥£¡¼¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥Þ¥Ê¥Æ¥£¡¼¡Ê¥Õ¥í¥ê¥À¥Þ¥Ê¥Æ¥£¡¼¡Ë¡¢¥¢¥ó¥Æ¥£¥ê¥¢¥ó¥Þ¥Ê¥Æ¥£¡¼¤È¡¢2¤Ä¤Î°¡¼ï¡Ê¼ï¤è¤êºÙ¤«¤¤Ê¬Îà¡Ë¤ËÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ï¡Ö¤Ï¤ë¤«¤«¤Ê¤¿¡×±ó¤¯¤«¤éÍè¤¿¤«¤é
Ä»±©¿åÂ²´Û¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«¥Þ¥Ê¥Æ¥£¡¼Å¸¼¨¤Ï¡¢1996Ç¯¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥®¥Ë¥¢¥Ó¥µ¥¦¤È¤¤¤¦¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¡Ö¤Ï¤ë¤«¤«¤Ê¤¿¡×±ó¤¯¤«¤éÍè¤¿¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥á¥¹¤Ë¡Ö¤Ï¤ë¤«¡×¡¢¥ª¥¹¤Ë¡Ö¤«¤Ê¤¿¡×¤Î°¦¾Î¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2010Ç¯¡¢¥á¥¹¤Î¡Ö¤ß¤é¤¤¡×¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¤·¡¢3Æ¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢2014Ç¯¤Ë¤Ï¤ë¤«¤¬»àË´¤·¡¢¤«¤Ê¤¿¤È¤ß¤é¤¤¤Î¥Ú¥¢¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤É¤«¤Ê¤¿¤â±ÊÌ²¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌîÀ¸Í³Íè¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤¿¤ÎÇ¯Îð¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢Íè´Û»þ¤¹¤Ç¤ËÂç¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¾¤Ë1996Ç¯¤ÎÍè´Û»þ¤Ë¤«¤Ê¤¿¤¬ºÇÄã¤Ç¤â2ºÐ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¤È¡¢2024Ç¯»àË´»þ¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â30ºÐ°Ê¾å¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö¤ß¤é¤¤¡×¤ÏÆüËÜÍ£°ì¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«¥Þ¥Ê¥Æ¥£¡¼¤Ë
É®¼Ô¤ÏºÇ¶á¡¢¡Ø¥é¥Ã¥³BOOK¡Ù¤È¤¤¤¦ËÜ¤ò½ñ¤¡¢Ä»±©¿åÂ²´Û¤Î»ô°é°÷¤À¤Ã¤¿Æ»À¥ÃéÍø¤µ¤ó¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤«¤Ê¤¿¤¬Áé¤»¤Á¤ã¤Ã¤Æ¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥é¥Ã¥³¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿Íâ·î¤Î»àË´Êó¹ð¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£
¹ñÆâ1Æ¬¤À¤±¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«¥Þ¥Ê¥Æ¥£¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤ß¤é¤¤¡×¤Ï¡¢2010Ç¯¤ËÍè´Û»þ¤Ë2ºÐ¤È¿äÄê¤µ¤ì¡¢2024Ç¯¸½ºß¤Ç¤Ï¿äÄê16ºÐ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¡£¡Ø³¤À¸Ó®ÆýÎàÂçÁ´¡Ù¡ÊÎÐ½ñË¼¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌîÀ¸¤Ç¤ÏºÇ¹âÎð17ºÐ¤Î¸ÄÂÎ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¡¢»ô°é²¼¤Ç¤Ï70Ç¯¤Û¤ÉÀ¸¤¤ë¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄ¹À¸¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡ª
¢¡Ì¥ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Þ¥Ê¥Æ¥£¡¼´Ñ»¡¤Î¥³¥Ä
¥Þ¥Ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ½½¬¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Âè°ì¤Ï¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Æ°¤¤Ç¤¹¡£¥¤¥ë¥«¤Î¤è¤¦¤ËÁÇÁá¤¯±Ë¤¤¤À¤ê¡¢²ÚÎï¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¥é¥Ã¥³¤Î¤è¤¦¤Ë¤»¤«¤»¤«¤È¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤ä¿©»ö¤Ë¤¤¤½¤·¤à¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ª¤Ã¤È¤êÆ°¤¡¢°Â¿´´¶¤ÈÊñÍÆÎÏ¤òÉº¤ï¤»¡¢»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¿´¤¬Íî¤ÁÃå¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ö¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥Õ¡×¤òÂÎ¸½¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤³¤½¤¬¡¢¥Þ¥Ê¥Æ¥£¡¼¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£Æ°¤¤¬¥¹¥í¡¼¤¹¤®¤ÆÂÎ¤Ë¥³¥±¤¬À¸¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ß¤é¤¤¤Ï¡¢¿åÁå¤ÎÊÉ¤äÄì¤ËÂÎ¤ò¤³¤¹¤ê¤Ä¤±¤Æ¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¹ÔÆ°¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÃÎÀ¤ÈÅ¬±þÎÏ¤ò¼¨¤¹¶½Ì£¿¼¤¤¹ÔÆ°¤Ç¤¹¤Í¡£