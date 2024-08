自民党総裁選で10人以上の名前が挙がる「ポスト岸田」候補のなかから、3年前の総裁選で連携した「小石河連合」こと、小泉進次郎氏、石破茂氏、河野太郎氏に注目かつての味方は今回、手強いライバルに。それぞれの水面下の動きが見えてきました。【バンキシャ!】

24日、鳥取県八頭町にある神社。境内には大勢の報道陣が集まっていた。中心にいたのはここ鳥取が地元の自民党・石破元幹事長だ。

バンキシャ

「日本テレビ『バンキシャ!』です。どうですか、地元の神社の空気は?」

自民党・石破元幹事長

「はあ〜。懐かしいですねえ、ここで夏祭りがあってそれはにぎやかだった。みんなで踊りを踊って、いろんな店も出て、楽しかった。子どもの頃の一番の思い出ですよ」

“思い出の地”で、まずはお参り。そして、こう切り出した。

自民党・石破元幹事長

「私、石破茂は、このたびの自由民主党総裁選挙に立候補をいたします」

総裁選へ。のろしを上げた石破氏にバンキシャは、ある質問をぶつけた。

バンキシャ

「かつての小石河連合の小泉さんと河野さんのこと、どう…」

自民党・石破元幹事長

「それは1回一緒にやったんだもん、そんなに思いがバラバラなはずはない」

「小石河連合」とは、前回(2021年)の総裁選で連携した小泉元環境大臣、石破元幹事長、河野デジタル大臣の3人。河野氏が出馬し、小泉氏と石破氏は支援にまわった。

自民党・小泉進次郎元環境相

「河野さんの突破力は政界の中で群を抜いていると思います」

しかし今回は、3人それぞれが出馬へ。関係は一転“ライバル”となる。

バンキシャ

「今回は戦う相手になりますが」

自民党・石破元幹事長

「それはそれ、これはこれだ。みんな同じ自民党だからね」

日を追うごとに熱を帯びる、“ポスト岸田”を巡る戦い。水面下での駆け引きもすでに始まっていた―。

***

出馬表明を終えた石破氏は、24日、鳥取・八頭町内のお祭りを訪れた。向かった先は、カレーの出店。次から次へと(カレーを)口に運ぶ。

自民党・石破元幹事長

「カレーは飲む物だって言ってな」

大学時代は毎日食べていた、というほどの“カレー好き”。

バンキシャ

「今回の総裁選をカレーに例えると何辛?」

自民党・石破元幹事長

「それはなんだろうな」

バンキシャ

「甘口とかありますか?」

自民党・石破元幹事長

「カレーはピリッと辛いのがよろしかろうよ。味わい深くて奥が深くて、元気になって気持ちが引き締まって、そして奥が深い(総裁選を)そういうカレーに例えられたらいいなと」

そう語る、石破氏。最大の課題は「国会議員票」だ。

これまで4回挑んだ総裁選では多くの党員票を集めたこともあったが、同僚である国会議員から支持を得られず涙をのんできた。

今回もすでに党内からはこんな声があがっているという。

自民党議員

「石破さんは後ろから鉄砲を撃つ人だ」

自民党議員

「いざという時に守ってくれないだろう」

***

同じく「小石河連合」の1人、小泉元環境大臣。

バンキシャ

「小泉議員です」

23日、その姿は石川県輪島市に。能登半島地震の被災地を視察していた。「キリコ」と呼ばれる大きな灯ろうが町を練り歩く、伝統的な祭りが行われていたこの日。

市民

「頑張って」

市民

「総裁選、頑張ってください」

行く先々で、期待の声がかけられる。

市民

「進次郎!進次郎!進次郎!!」

バンキシャ

「進次郎コールがあがっています」

小泉氏の表情も、ほころんだ。

――視察後、小泉氏にも小石河連合について聞いた。

バンキシャ

「以前は小石河連合で河野さんがトップに立てば、日本は、自民党は変わると言っていたが、その点は?」

自民党・小泉進次郎元環境相

「リーダーにとって、リーダーが変われば政治が変わるのは当然のことです。『政治なんて誰がやっても変わらないよ』、そういう声は多くあると思いますが、そんなことはないです」

自民党・小泉進次郎元環境相

「リーダーを誰がやるかによって必ず、地域づくり国づくり、変わってきます。そう思っていただけるか、この総裁選は重要であることは間違いないことだと思います」

2人のライバルについては語らなかった。

しかし水面下では、“ある人物”が動き始めていた。菅前総理大臣だ。同じ神奈川県が地元で、いわば“師弟関係”。

3年前(2021年)、総理だった菅氏が退任を決めた時には…

自民党・小泉進次郎元環境相

「批判をされてばかりでしたけど、こんなに仕事をした政権はないと思います。感謝しかないですね。いっぱい…思い出すとね、言葉が浮かんできますけど…」

――涙を流し、いたわっていた。

そんな“愛弟子”の支援を決めた菅氏。複数の国会議員に電話をかけ、こう伝えているという。

「進次郎をやっていくからよろしく頼む」

菅氏の周辺の議員は、小泉氏支持で固まりつつあるという。

党の重鎮を味方につけ、30日(金)に出馬を正式表明する見通しの小泉氏。しかし党内では力量を懸念する声も根強い。

自民党幹部

「進次郎はリーダーに必要な外交経験が乏しく、党の要職もやっていないので総理としては経験不足」

***

そして「小石河連合」の3人目、河野デジタル大臣。24日、神奈川・平塚市にて、地元のバスケットボールチームの激励に訪れた。

司会

「それではよろしくお願いします!」

河野デジタル相

「うわ!」

司会

「ありがとうございました〜!」

この時はユニホーム姿だったが…

河野デジタル相

「I‘m very sorry. How are you?」

それが数時間後には一転、スーツに身を包み、アフリカ3か国の閣僚と会談に臨んだ。安倍政権で外務大臣や防衛大臣を歴任。外交力が強みだ。

バンキシャ

「今回は石破さん小泉さんも出馬される見通しですが、どう見られていますか?」

河野デジタル相

「3人それぞれ頑張ろうと思います。総裁選挙ですから、終わったら自由民主党としてみんな1つになりますから、そこはご心配なく」

“ポスト岸田”へ。自らが所属する麻生派を中心に支持拡大を狙う河野氏。

54人を擁する麻生派は、裏金事件後も唯一、解散を決めていない。しかし“刷新感”が求められる選挙だけに、党内からはこんな声があがっているという。

自民党議員

「今回支持するには(河野氏が)麻生派を離脱することが条件だ」

多くの派閥が解散を決めてから初めての総裁選。どんな変化が起きているのか。

バンキシャが話を聞いたのは、安倍派に所属している、山田美樹議員。

山田 美樹 議員

「以前だったら派閥で(決める)というのがそうだったが、今回はそうではないので。みなさんどうするのかなってお互い意見交換する」

山田氏は小泉氏を支持することを決めたが、これまでの選挙とは違いを感じているという。

「より、ひとりひとりに『あなたはどう思うの?』ってことが問われる、今回の総裁選なんじゃないかなと思っています」

*8月25日放送『真相報道バンキシャ!』より