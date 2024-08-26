¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤ÇŽ¢Áê¼ê¤Ë°õ¾Ý¤ò»Ä¤¹Ž£Áõ¤¤¤Î¥³¥Ä
»Å»ö¾å¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÁê¼ê¤äÍ¿¤¨¤ë¤Ù¤°õ¾Ý¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ê¼Ì¿¿¡§jessie/ PIXTA¡Ë
¡Ö°õ¾Ý´ÉÍý¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Î¡Ö°õ¾Ý¡×¤ò¼«Ê¬¤Ç¡Ö´ÉÍý¡×¡Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·²¤ÊÆ¤Ç¤Ï¡¢¡ÈImpression Management¡É ¤È¸Æ¤Ð¤ìÂ¿¤¯¤ÎÊ¸¸¥¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë¼ÂÁ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î°õ¾Ý¤¬Áê¼ê¤Ë»Ä¤é¤Ê¤¤¡Ä¡×
¤è¤¯¡¢¤³¤ó¤ÊÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î°õ¾Ý¤¬Áê¼ê¤Ë¤¢¤Þ¤ê»Ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢2²óÌÜ¤Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¤â½é¤á¤Æ¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×
¡Ö¾å»Ê¤äÆ±Î½¡¢Éô²¼¤«¤é¤Î°õ¾Ý¤¬¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
ÅìÍÎ·ÐºÑStyle&Life¤Î¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¤Ï¤³¤Á¤é
¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºßÃµ¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¡ÈÁê¼ê»ëÅÀ¡É¤Ë½ª»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï±¦±ýº¸±ý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬Äê¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤è¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤Ç°ìÅÙ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê»×¹Í¤ò¼êÊü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°õ¾Ý´ÉÍý¤È¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡×¤ò¡¢¥Ö¥ì¤º¤Ë¡¢¤«¤Ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¡¢Áê¼ê¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î°õ¾Ý¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î°õ¾Ý¤Ë¤â»Ä¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤¬¸í²ò¤Ê¤¯Áê¼ê¤ËÅÁ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤³¤ÈÀÁ¤±¹ç¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¤Ä¤Í¤Å¤Í¡¢¡Ø°õ¾Ý¤òÀ©¤¹¤ë¼Ô¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀ©¤¹¡Ù¤ÈÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤Æ¸À¤¤Â³¤±¤ëÍýÍ³¤Ï¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Î°õ¾Ý¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£Áõ¤¤¤Î»ëÅÀ¤«¤é¶ñÂÎÅª¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥É¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦´ë¶È¤¬Ç¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë²½¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¾å¼ê¤Ë°Ü¹Ô¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤â»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë½ë¤¤»þ´ü¤Ï¡¢ºÇ¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÇº¤à»þ´ü¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö½ë¤¯¤Æ¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¤¤Á¤ó¤È¸«¤»¤¿¤¤¤¬¡¢¤É¤¦¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÂçÊý¤Î¤ªÇº¤ß¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ ¤À¤é¤·¤Ê¤¯¸«¤¨¤ºÁÖ¤ä¤«¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«
¢ ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤«
¡¤Ï¡¢À¸ÃÏ´¶¤¬±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥·¥ã¥Ä¤Ç¤â¡¢¥è¥ì¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤À¤é¤·¤Ê¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤½¤ì¤À¤±¤Ç¥¥Á¥ó¤È´¶¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¤Ï³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤¬¶¥¤Ã¤Æ¤¹¤Ð¤é¤·¤¤µ¡Ç½ÁÇºà¡ÊÈ¯´À¡¢ÎÃ´¶¡¢ËÉ¥·¥ï²Ã¹©Åù¡Ë¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Áª¤Ö¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤Ï¤º¡£¿´ÃÏ¤è¤¯Ãå¤é¤ì¤Æ¡¢¤´¼«¿È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯°õ¾Ý¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¤Ã¤È¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤¼¤ÒÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¢¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÎÉ¹¥¤Ë¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢¤È¤¯¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥É¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤«¤Ê¤ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê´ë¶È¤«¤é¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë´ë¶È¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤«¤é¡×¤È°ìÊÕÅÝ¤Ç²¡¤·ÄÌ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¶¯°ú¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²¾¤Ë¡¢¥é¥Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Î´ë¶È¤Ë½Ð¸þ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¤¿¤È¤¨¼«Ê¬¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Áê¼êÀè¤ÏÌµ°Õ¼±¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤¯¤Ï¡¢Áê¼ê¤è¤ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥À¥¦¥ó¤·¤¿³Ê¹¥¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤Ð¤Ä¤Î°¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¡£
¤½¤ÎÆü¤Ë²ñ¤¦¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢ÌÌÅÝ¤¬¤é¤º¤Ë¥¢¥¤¥Æ¥àÁª¤Ó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É¬¤º¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê·ë²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¥ê¡¼¥À¡¼¤ä·Ð±ÄÁØ¡¢³°¸«¤ÎÍî¤È¤··ê¤È¤Ï
¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤ä·Ð±ÄÁØ¤ÎÊý¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤³¤ì¤é¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÁêÃÌ¤òÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸°õ¾Ý¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é²¿¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤é¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ëÁê¼ê¤âÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£·Ð±ÄÁØÆ±»Î¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢Éô²¼¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Î¸«¤é¤ìÊý¤âÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸°õ¾Ý´ÉÍý¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤Ç¤¹¡£¤°¤¤¤°¤¤¹Ô¤¯¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤â¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¹½¤¨¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤â¡¢¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¿®Íê¤ÈÂº·É¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£²ñ¼Ò¤Î´é¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤ëÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢³°¸«¤«¤é¤â¤½¤ì¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ëÄøÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤ÎÊý¸þÀ¤äÂ¸ºß´¶¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤·¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¶È³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ë´ë¶È¡×¤È¤¦¤¿¤¤¤Ê¤¬¤éµìÂÖ°ÍÁ³¤È¤·¤¿¸Å¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë³°¸«¤Ç¤Ï¡¢Âè»°¼Ô¤Ï²ûµ¿Åª¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤ó¤ÊÁõ¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢¿È¤ËÃå¤±¤ë¤â¤Î¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò½Å»ë¤·¤Ê¤¬¤éÉ½¸½¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°õ¾Ý´ÉÍý¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ëÃøÌ¾¿Í2Ì¾
¼«Ê¬¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥«¥é¡¼¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ³ÎÎ©¤µ¤»¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¡Ö¤é¤·¤µ¡×¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¡¼¥Þ¥«¥é¡¼¤ò¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¤«¤éÃµ¤¹ÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¿§¡¢¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤«¤Î©¤Æ¤é¤ì¤ë¿§¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾®Êª¤Ê¤ÉÉôÊ¬Åª¤Ç¤â¤è¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï1¤Ä¤Î¸ÄÀ¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥«¥é¡¼¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤³¤ì¤Ç¤¤¤¯¡ª¡×¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¥·¡¼¥ó¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Ê¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï½ÀÆð¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¡¢°õ¾Ý´ÉÍý¤ò¾å¼ê¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃøÌ¾¿Í¤ò2¿Í¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1¿Í¤Ï¡¢¸µ¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×¼ÒÄ¹¤ÎÊ¿°æ°ìÉ×»á¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö¥È¥Ã¥×¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤ò°Õ¼±¤»¤è¡×¤È¼«¤éÍ¸À¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¿Êý¤Ç¤¹¡£¼ÒÄ¹»þÂå¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò¡Ö¿®Íê¤òº¸±¦¤¹¤ë´ë¶È¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂÎ¸½¡×¤È¹Í¤¨¡¢°ì»åÍð¤ì¤Ì¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤È·ä¤Î¤Ê¤¤ÉþÁõ¡¢¸ÀÆ°¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Í¥¯¥¿¥¤¤â¤³¤Þ¤á¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥Ë¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ë¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥§¡¼¥Ö¤¬¤«¤Ã¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤È½À¤é¤«¤¤¿§¹ç¤¤¤ÎÁõ¤¤¤Ç¡¢Í¾Íµ¤È½ÀÆðÀ¡¢²º¤ä¤«¤Ê¥Ó¥Ã¥°¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡Ê²èÁü¡§Ethan Miller/Getty¡Ë
¡Ê»£±Æ¡§Èø·ÁÊ¸ÈË¡Ë
¤â¤¦1¿Í¤Ï¡¢À¯¼£²È¤Ç¤¹¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁê¤òµó¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÃËÀÍ¥°Ì¤Î¹ñ¤Ç¼óÁê¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢Àè¤Î²¤½£µÄ²ñÁª¤Ç¤âÂç¾¡¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁíÁªµó¤Ç¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¥Ô¥ó¥¯¤Ê¤ÉÇÉ¼ê¤ÊÉþÁõ¤Ç¸ÀÆ°¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤ëÌÜÎ©¤ÁÅÙ¹ç¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼óÁê½¢Ç¤¸å¤Ï¥À¡¼¥¯¥¹¡¼¥Ä¤òÃåÍÑ¤¹¤ëÃËÀ¿Ø¤Ë¸ò¤¸¤Ã¤Æ¥·¥Ã¥¯¤Ç¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¥¢¥ë¥Þ¡¼¥Ë¤òÃå¤Æ¡¢°ÌÜÎ©¤Á¤»¤º¾å¼ê¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê²èÁü¡§Mondadori Portfolio/Getty ¡Ë
ÀèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿G7¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¤ÏµÄÄ¹¹ñ¤È¤Ê¤ê¡¢Ã¸¤¤¥µ¡¼¥â¥ó¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¡¼¥Ä¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤µ¤òÈ¯´ø¡£ÈÕ»Á²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ò¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ËÃåÍÑ¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¾å¼ê¤Ê¼·ÊÑ²½¤ÎÁõ¤¤¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎÀ¯¼£ÎÏ¤ò³Î¼Â¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²èÁü¡§Antonio Masiello/Getty¡Ë
¡ÊµÈÂ¼ ¤Ò¤«¤ë ¡§ BEST GRADEÂåÉ½¼èÄùÌò¡¢¹ñºÝ¥¤¥á¡¼¥¸¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ë