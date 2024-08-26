ÇúÈ¯¤·¤¿¾®·¿¥í¥±¥Ã¥È¡Ö¥«¥¤¥í¥¹¡×¡¡12·î¤Ë2¹æµ¡¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ø
¡¡º£Ç¯3·î¡¢ÏÂ²Î»³¸©¶úËÜÄ®¤Ç¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²Ä¾¸å¤ËÇúÈ¯¤·¤¿¾®·¿¥í¥±¥Ã¥È¡Ö¥«¥¤¥í¥¹¡×¡£
¡¡³«È¯¤·¤¿¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¥ï¥ó¡×¤Ï25Æü¡¢¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²Ä¾¸å¤ÎÂ®ÅÙ¤¬Í½Â¬¤è¤êÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç°ÂÁ´ÁõÃÖ¤¬ºîÆ°¤·¡¢¥í¥±¥Ã¥È¤¬¼«¤éÇúÈ¯¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÁ´¤ËÈô¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀßÄê¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¼ºÇÔ¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢2¹æµ¡¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ï12·î¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2024Ç¯8·î26ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë
¡¡³«È¯¤·¤¿¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¥ï¥ó¡×¤Ï25Æü¡¢¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²Ä¾¸å¤ÎÂ®ÅÙ¤¬Í½Â¬¤è¤êÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç°ÂÁ´ÁõÃÖ¤¬ºîÆ°¤·¡¢¥í¥±¥Ã¥È¤¬¼«¤éÇúÈ¯¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÁ´¤ËÈô¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀßÄê¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¼ºÇÔ¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢2¹æµ¡¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ï12·î¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2024Ç¯8·î26ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë