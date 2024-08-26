Åçº¬¸©·Ù»¡ËÜÉô

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡£²£´Æü¸áÁ°£¶»þº¢¡¢¾¾¹¾»ÔÈþÊÝ´ØÄ®¼·Îà¤Î¼·Îà¹Á¤Ç¡¢Í·µùÁ¥¤Î£³£°ºÐÂåÃËÀ­Á¥Ä¹¤¬³¤Ãæ¤Ë¡¢²°º¬¤ò²¼¤Ë¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¼Ö¤¬ÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£

¡¡¾¾¹¾½ð¤Ø¤ÎÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤Æ·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò°ú¤­ÍÈ¤²¡¢½ð¤Ê¤É¤¬³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¼ÖÆâ¤«¤é°ìÉôÇò¹ü²½¤·¤¿À­ÊÌ¡¦Ç¯ÎðÉÔÌÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£½ð¤Ï¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ö·ï¤È»ö¸Î¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢È¯¸«¾ì½ê¤Ï±£´ôµ¥Á¥¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤«¤éËÌÅì¤ËÌó£±£µ£°¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿´ßÊÉÌó£±£µ¥á¡¼¥È¥ëÀè¤ÎÃÏÅÀ¡£¼Ö¤ÏËÌ¶å½£»Ô¤Î£µ£°ºÐÂåÃËÀ­¤ÎÌ¾µÁ¤Ç¡¢¥É¥¢¤Ï»Ü¾û¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£