3ºÐ¼¡ÃË¤Î¥È¥¤¥È¥ì»ö¾ð¡ÚPUKUTY(¥×¥¯¥Æ¥£)Âþº£°é»ùÊ³Æ®Ãæ¡ª Âè89ÏÃ¡Û
¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¡¡PUKUTY(¥×¥¯¥Æ¥£)¤Ç¤¹¡ª
3ºÐ¤Ë¤Ê¤êÍÄÃÕ±à¤ËÆþ±à¤·¤¿¼¡ÃË¡£ºÇ½é¤Ï¤Þ¤À¥ª¥à¥Ä¤ÇÅÐ±à¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤ä¤Ã¤È¥ª¥à¥Ä¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£¥Ñ¥ó¥ÄµñÈÝ
2ºÐ¤Þ¤ÇÊÝ°é±à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÊÝ°é±à¤Ç¥È¥¤¥È¥ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¥ª¥à¥Ä¤¬³°¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼¡ÃË¤¯¤ó¡£
¥ª¥à¥Ä¤Ë¤ª¤·¤Ã¤³¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«Íú¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ä¡£
¢£¥Ñ¥ó¥Ä¥Ç¥Ó¥å¡¼
¤½¤ì¤Ç¤â¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½ù¡¹¤ËÍú¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÆüÃæ¤Ï¥Ñ¥ó¥Ä¡¢Ìë¤Ï¥ª¥à¥Ä¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¥¹¥È¥Ã¥¯¤Î¥ª¥à¥Ä¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä
¢£¥ª¥à¥ÄÂ´¶È
¥ª¥à¥Ä¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ð¤²¤ë¤È¡¢ËÜ¿Í¤Ï¤â¤¦°Õ³°¤È²¿¤ÎÌ¤Îý¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ½çÄ´¤ËÌë¤â¥Ñ¥ó¥Ä¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤â¤ª¤Í¤·¤ç¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤¹¤ó¤Ê¤ê¤È¥ª¥à¥ÄÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª
(¥×¥¯¥Æ¥£)
3ºÐ¤Ë¤Ê¤êÍÄÃÕ±à¤ËÆþ±à¤·¤¿¼¡ÃË¡£ºÇ½é¤Ï¤Þ¤À¥ª¥à¥Ä¤ÇÅÐ±à¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤ä¤Ã¤È¥ª¥à¥Ä¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£¥Ñ¥ó¥ÄµñÈÝ
2ºÐ¤Þ¤ÇÊÝ°é±à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÊÝ°é±à¤Ç¥È¥¤¥È¥ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¥ª¥à¥Ä¤¬³°¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼¡ÃË¤¯¤ó¡£
¥ª¥à¥Ä¤Ë¤ª¤·¤Ã¤³¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«Íú¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ä¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½ù¡¹¤ËÍú¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÆüÃæ¤Ï¥Ñ¥ó¥Ä¡¢Ìë¤Ï¥ª¥à¥Ä¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¥¹¥È¥Ã¥¯¤Î¥ª¥à¥Ä¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä
¢£¥ª¥à¥ÄÂ´¶È
¥ª¥à¥Ä¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ð¤²¤ë¤È¡¢ËÜ¿Í¤Ï¤â¤¦°Õ³°¤È²¿¤ÎÌ¤Îý¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ½çÄ´¤ËÌë¤â¥Ñ¥ó¥Ä¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤â¤ª¤Í¤·¤ç¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤¹¤ó¤Ê¤ê¤È¥ª¥à¥ÄÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª
(¥×¥¯¥Æ¥£)