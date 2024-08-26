Image: CRKD

¥«¥ï¥¤¥¤¤±¤É¤Á¤ã¤ó¤È¼ÂÍÑÅª¡£

¤É¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤«¡¢¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ï¾®¤µ¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤ó¤«¥¤¥¤´¶¤¸¤Ë¸«¤¨¤ë¤â¤Î¡£

ÉÑÈË¤Ë»È¤¦¤Ê¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·ÈÂÓÀ­¤È¼ÂÍÑÀ­¤¬Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Switch¤â¥¹¥Þ¥Û¤âPC¤â

CRKD¤Î¥²¡¼¥à¥Ñ¥Ã¥É¡ÖATOM¡×¤Ï¡¢¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤Î·ÊÉÊ¤ß¤¿¤¤¤Ê¶Ë¾®¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¡£

¤À¤±¤ÉBluetoothÀÜÂ³¤Ç¡¢Nintendo Switch¤â¥¹¥Þ¥Û¤â¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤â¡¢PC¤âMac¤â»È¤¨¤ëËüÇ½¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¹¡£

¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤âÉÕÂ°¤·¥­¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤È¤·¤Æ·ÈÂÓ¤Ç¤­¤Þ¤¹¤·¡¢10»þ´ÖÏ¢Â³¤Ç»È¤¨¤ëÄ¹¼÷Ì¿¡£L¤äR¤Ê¤É¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ü¥¿¥ó¤Ï4¤Ä¤¢¤ê¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÍ­ÀþÀÜÂ³¤â²ÄÇ½¤ÊËÜ³ÊÇÉ¤Ç¤¹¡£

Image: CRKD

¤È¤Ë¤«¤¯¥«¥é¥Õ¥ë

¥«¥é¥Ð¥ê¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê´¶¤¸¤ä¥¹¥±¥ë¥È¥ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤â´Þ¤á¤¿8¼ïÎà¡£

»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼Åª¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥²¡¼¥à¹¥¤­¤Ê¤éÍ§Ã£ÍÑ¤ËÊ£¿ô¸ÄÍß¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£1¤Ä3,600±ß¤Ç¤¹¡£

Source: YouTube, X, CRKD