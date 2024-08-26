À¶Á¿¤Ê´é¤Ç¥á¥ê¥Ï¥êÂÎ·¿¡Ä¸µ´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¡È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢¡É¤Ç½÷À¤é¤·¤¤ÂÎ¤Ä¤¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡ÚPHOTO¡Û
MOMOLAND½Ð¿È¤Î½÷Í¥¥è¥Ì¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡ÚÆÈ¼«¼Ì¿¿¡Û¥è¥Ì¡¢¡È¶ËºÙ¥¦¥¨¥¹¥È¡ÉÈäÏª¤Î¥Î¡¼¥Ð¥ó»Ïµå¼°
¥è¥Ì¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼Ì¿¿¤Ï°áÎà¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¹¹ð»£±Æ»þ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥È¤À¡£
³ºÅö¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢¤òÃå¤¿¥è¥Ì¤Ï¡¢½÷À¤é¤·¤¤¥á¥ê¥Ï¥êÂÎ·¿¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥é¥È¥Ã¥×¤Ë¥¹¥¨¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢·ò¹¯Åª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤â³ê¤é¤«¤Ê¶ÊÀþ¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¡£
²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥è¥Ì¤ÎÑ³¤²¤ÊÉ½¾ð¤¬»ëÀþ¤òÃ¥¤¦¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀ¶Á¿¤Ê´é¤Ç¤½¤ÎÂÎ·¿¤Ï¥º¥ë¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤óåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¤Î¤Ë¸¸ÁÛÅª¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¥è¥Ì¤Ï9·î¤«¤éÊüÁ÷Í½Äê¤Î¿·¥É¥é¥Þ¡Ø¸¤¤ÎÀ¼¡Ù¡Ê¸¶Âê¡¢KBS 2TV¡Ë¤Ç¡¢¿·¿Í·Ù»¡´±¤Î¥Û¥ó¡¦¥Á¥ç¥¦¥©¥ó¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡þ¥è¥Ì ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1996Ç¯8·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¤Ï¥¤¡¦¥À¥Ó¥ó¡£2016Ç¯¡¢MOMOLAND¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£170cm¤Î¹â¿ÈÄ¹¤È¤¹¤é¤Ã¤È¤·¤¿½÷À¤é¤·¤¤ÂÎ¤Ä¤¡¢¤½¤·¤ÆÃ¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤Ç¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£2018Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø°ÎÂç¤ÊÍ¶ÏÇ¼Ô¡Ù¤Ç½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤·¤«¤·2019Ç¯¡¢·ò¹¯ÌäÂê¤òÍýÍ³¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¡£¸½ºß¤Ï½÷Í¥¶È¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£