シリーズ「ウェンズデー」シーズン1には名シーンが多数あるが、中でも特に印象的だったのはウェンズデーの独特なダンスだろう。来るシーズン2でも、再びウェンズデーのダンスを見ることができるだろうか……?

ティム・バートンが監督・製作総指揮を務める本作は、『アダムス・ファミリー』の長女・ウェンズデー(ジェナ・オルテガ)を主人公とした異色推理ミステリー。ネヴァーモア学園での奇妙な学生生活のなか、ウェンズデーは家族の過去や謎めいた連続殺人に巻き込まれていく。

シーズン1第4話『すばらしき夜の憂鬱』では、オルテガ演じるウェンズデーが学校のダンス会でクセの強いダンスを披露。同シーンはTikTokで大バズりし、劇中で使われたザ・クランプスの楽曲『Goo Goo Muck』もSpotifyでの再生回数が急上昇した。ちなみに振り付けは、オルテガがという。

このたび別の出演作『ビートルジュース ビートルジュース』の宣伝で、米の取材に応じたオルテガ。その中で「ウェンズデー」の話題になり、シーズン2にもダンスシーンが登場するか?と質問が上がった。

これに対しオルテガは、「なんてこと(Oh my god)」とユーモラスに反応。「まあ、私の知る限りはないですが……。先のスケジュールを確認していませんが、もしかしたら何かあるんじゃないかと心配しています」と答えた。

シーズン2では主演だけでなく、製作総指揮も兼任するオルテガ。きっぱり否定せず曖昧に返答していることから、またバズを巻き起こすようなシーン登場の兆しがあるのかもしれない。「知る限りは」と含みを持たせたオルテガに対し、隣にいたウィノナ・ライダーも「よく言うよ(That’s a famous last word)」とからかっている。

なお「ウェンズデー」シーズン2は、2024年5月よりアイルランドで撮影を開始。アイルランド史上最高の製作費が投じられているらしく、これを記念して、アイルランド首相のサイモン・ハリス氏がセットを訪れ、監督のティム・バートンや、ショーランナーのアルフレッド・ガフ&マイルズ・ミラーらと面会したことがている。

Netflixシリーズ「ウェンズデー」シーズン1は独占配信中、シーズン2は近日独占配信。

