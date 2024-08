(MCU)(2023)でマリア・ヒル役を再演したコビー・スマルダーズが、MCUへの復帰を希望している。

「シークレット・インベージョン」第1話『復活』のネタバレが含まれています。

© 2023 MARVEL.

「シークレット・インベージョン」では、変身能力を持つスクラル人が地球人に姿を変えて密かに地球侵略を進める中、信頼していた仲間がスクラル人にすり替わっている可能性に気づいたニック・フューリーが、誰が味方で敵なのか分からない状況下で、地球の未来をかけた壮絶な戦いに身を投じていく。

第1話『復活』では、イタリアのヴォッソイェジネェーニエ広場で爆破テロが勃発。任務に当たっていたマリア・ヒルは、騒然となった現場でヒューリーに変身していたスクラル人に射殺されるという、衝撃的な最期を迎えた。

米によると、米コネチカット州で開催されたTERRIFICONのパネルに、マリア・ヒル役のコビー・スマルダーズが登壇。MCUへの復帰に関心があるかどうか質問され、「ぜひ戻りたいですが、今の時点でマーベルや私のキャラクターの将来に、何が用意されているか見当がつきません」と回答した。

スマルダーズはにマリア・ヒル役で初登場し、(2014)をはじめとするMCU映画6本に出演。ドラマシリーズでは「シークレット・インベージョン」のほか、当時はMCUの正史となるのか議論の的となっていた米ABCのマーベルドラマ「エージェント・オブ・シールド」シーズン1・2にも姿を見せた。

10年以上にわたって数多くの作品で演じたキャラクターだけに、スマルダーズにとってマリア・ヒルは思い入れが強い役に違いない。エピソードが配信された当時、スマルダーズは「もちろん私にだって、もっと演じたいという気持ちはあります」としつつ、「マーベルは一番良い形のストーリーをやっていると、私は信頼していますから」と。

「シークレット・インベージョン」における同キャラクターの死は驚くほど呆気なかったため、「まだマリアは生きている」と期待するファンの声も多い。将来的に何らかの形でスマルダーズがマリア・ヒル役でカムバックできることを願いたい。「シークレット・インベージョン」はにて配信中。

Source:

The post first appeared on .