ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢º¸¼ê¼óÉÕ¶á¤Ë»àµå¤Ç£³ÀïÏ¢È¯¤Ê¤é¤º¡¡£³´§²¦¡õ»Ë¾å½é¡Ö£µ£°¡½£µ£°¡×¤Ø¾®µÙ»ß¡¡¥Ù¥Ã¥ÄÅÜ¤ê¤Î£ÖÃÆ
¢¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹£³¡½£±¥ì¥¤¥º¡Ê£²£µÆü¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬£²£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¶Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¡¦¥ì¥¤¥ºÀï¤Ë¡Ö£±ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡££³ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ£±»àµå¤Ç£³ÀïÏ¢È¯¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢Ï¢Â³»î¹ç°ÂÂÇ¤Ï£·¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾õÂÖ¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¡££±¡½£±¤Î£¸²óÀèÆ¬¤ÎÂè£´ÂÇÀÊ¤Ç£³ÈÖ¼êº¸ÏÓ¡¦¥é¥Ö¥ì¥Ç¥£¡¼¤«¤éº¸¼ê¼óÉÕ¶á¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¤¿¡££¹£±¡¦£¸¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£´£·¡¦£·¥¥í¡Ë¥·¥ó¥«¡¼¤¬Ä¾·â¡£µå¾ì¤Ï¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï°ìÎÝ¤Ë»Ä¤ê¡¢Â³¤¯£²ÈÖ¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤¬ÅÜ¤ê¤Î·è¾¡£²¥é¥ó¡£ÂçÃ«¤ÏÀ¸´Ô¤¹¤ë¤È¡¢Ãç´Ö¤È¥¿¥Ã¥Á¤·¤¿¸å¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ë°ú¤ÍÈ¤²¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¸å¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤Æ¾¡Íø¤ò¸«ÆÏ¤±¡¢¾¯¤·º¸¼ê¼ó¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¾¡Íø¤ÎÎó¤Ø²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì·³ÀèÈ¯¤Îº¸ÏÓ¡¢£Ê£á¡¦¥í¥Ú¥¹¤È¤Ï½éÂÐÀï¤À¤Ã¤¿¡£½é²óÀèÆ¬¤ÎÂè£±ÂÇÀÊ¤Ï½éµå¤Î£¹£±¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£´£¶¡¦£µ¥¥í¡ËÄ¾µå¤òÂÇ¤Ã¤Æ±¦Èô¡£ÂÇµå³ÑÅÙ£³£³ÅÙ¡¢Èôµ÷Î¥£³£¶£²¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó£±£±£°¡¦£³¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡£µå¾ì¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££³²ó£²»à°ìÎÝ¤ÎÂè£²ÂÇÀÊ¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢£µ²ó£²»à¤ÎÂè£³ÂÇÀÊ¤ÏÂÇµåÂ®ÅÙ£±£°£·¡¦£²¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£·£²¡¦£µ¥¥í¡Ë¤ÈÄËÎõ¤Êº¸Ä¾¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡Á°Æü£²£´Æü¡ÊÆ±£²£µÆü¡Ë¤ÎÆ±Àï¤Ç¤Ï¡¢£±ÅÀ¤òÄÉ¤¦£µ²ó£±»à°ìÎÝ¤Ç°ì»þµÕÅ¾¤Î£´£±¹æ£²¥é¥ó¡£³°³Ñ¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òºÇ¸å¤Ï±¦¼ê°ìËÜ¤Ç±¦Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤ËÊü¤ê¹þ¤ó¤À¡£Èôµ÷Î¥£³£³£¸¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó£±£°£³¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»£²£±£²ËÜÌÜ¤ÇºÇÃ»¥¢¡¼¥Á¡£µå¾ìÆâ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¡Ö£Í£Ö£Ð¥³¡¼¥ë¡×¤Ë¤Ò¤È¿¶¤ê¤Ç±þ¤¨¤¿¡££²£³Æü¡ÊÆ±£²£´Æü¡Ë¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï£´²ó¤Ë£´£°ÅðÎÝÌÜ¤ò·è¤á¡¢£³¡½£³¤Î£¹²ó£²»àËþÎÝ¤ÇÆüËÜ¿ÍÁª¼ê½é¤Î¥µ¥è¥Ê¥éËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤Ç»Ë¾åºÇÂ®¤Î¡Ö£´£°¡½£´£°¡×¡Ê£´£°ËÜÎÝÂÇ¡õ£´£°ÅðÎÝ¡Ë¤òÃ£À®¡£ÅÁÀâ¤Î°ìÈ¯¤«¤é£²»î¹ç¤Ç£¶ÂÇÅÀ¤ÈÌµÁÐ¥â¡¼¥ÉÆÍÆþ¤Îµ¤ÇÛ¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£³´§²¦¤È»Ë¾å½é¤Î¡Ö£µ£°¡½£µ£°¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¾®µÙ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¼ó°Ì¤Î¥É·³¤Ï¥ì¥¤¥º£³Ï¢Àï¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¡¢Ãù¶â£²£µ¡£Æ±£²°Ì¤Î£Ä¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î£³¥²¡¼¥àº¹¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£