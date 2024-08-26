¡Ô½÷Í¥¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤ß¤¿¤¤¤ä¤Ê¡ÕºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤Î¡È³°¸«¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡É¡Ö²½¾Ñ¼¼¤Ç1»þ´ÖÈ±·¿¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¡Ö¹µ¤¨¼¼¤¬¤Ê¤¤¤ÈSA¤«¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËÉ¬¤ºÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¡Ä¡×¼¡¡¹¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ëÄ´ºº·ë²Ì
¡¡Ê¼¸Ë¸©¡¦ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤¬¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤Ê¤É¤òÆâÉô¹ðÈ¯¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¿¦°÷2¿Í¤¬»àË´¤·¤¿ÌäÂê¡£Ê¼¸Ë¸©µÄ²ñ¤Î¡ÖÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¡ÊÄ´ººÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡Ë¡×¤Ï7·î31Æü¤«¤é¸©¿¦°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖÃÎ»ö¤¬Â£Í¿ÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¡ÖÃÎ»ö¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢8·î23Æü¤Ë¤½¤Î¡ÖÃæ´ÖÊó¹ð¡×¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö½÷Í¥¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡È¸÷À¹¤ì¡É¤¬¤¹¤´¤¤ºØÆ£ÃÎ»ö¤ÎSNSÅê¹Æ¡£Æ±¤¸¾ì½ê¤ÇÊ£¿ôËç¤Î¡Ö¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¡×¤â
¡¡ºØÆ£ÃÎ»ö¤Ï20Æü»þÅÀ¤ÇÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¸©Ä£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï»Å»ö¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê¸·¤·¤¯¡¢»þ¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤ÊÃí°Õ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÂç»ö¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸©Ä£¤ÇÆ¯¤¯¤¢¤ëÃËÀ¿¦°÷¤Ï¡¢¡Ö¤À¤ó¤À¤ó¤È¿¦¾ì¤¬ÊÑ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤Èº¤ÏÇµ¤Ì£¤ËÏÃ¤¹¡£
¡ÖËÍ¤ÏÄ¾ÀÜÅª¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸µ¡¹¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤È¤«¡¢´ù¤ò½³¤Ã¤¿¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¿§¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¶á¡¢¿¦°÷¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¡¢µÞ¤Ë¶¯¤¤¸ýÄ´¤ÇÃý¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¡Ø¸·¤·¤¤»ØÆ³¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤ó¤ä¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤Î¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¾éÃÌ¤Ç¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤Î¿¿»÷¤ò¤·¤Æ¤Í¡£¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤¹¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¸©Ä£¿¦°÷¤Î´Ö¤Ç¤ÏºØÆ£ÃÎ»ö¤ÎÏÃ¤Ç¤â¤Á¤¤ê¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢Á°½Ò¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Ç¤Ï¸©¿¦°÷Ìó9700¿Í¤Î¤¦¤ÁÌó4³ä¤¬¡¢ÃÎ»ö¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«Ê¹¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸øÉ½¤µ¤ì¤¿Ãæ´ÖÊó¹ð¤Ë¤Ï¼«Í³²óÅú¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤¿°Õ¸«¤âÂ¿¿ô·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ºßºå¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖºØÆ£ÃÎ»ö¤Î¡È¥Ê¥ë¥·¥¹¥È¤Ö¤ê¡É¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ëµ½Ò¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥¹¥³¥ß¤äSNS¤Ç¡ÈÃÎ»ö¤Î´é¡É¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¡¢Ïª½Ð¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¤½¤Î¡È¸«±É¤¨¡É¤Ë¤â¤¹¤´¤¯¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È»þ¡¢ÃÎ»öÀìÍÑ¤Î¹µ¼¼¡¢»Ñ¸«¡¢»°ÌÌ¶À¤¬É¬¿Ü¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¿¦°÷¤¬¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¿Í¤ÎSNS¤ò¸«¤Æ¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Î¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»þ¤Ê¤ó¤«¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÉ½¾ð¤Î°ã¤¦¥«¥Ã¥È¤ò²¿Ëç¤âºÜ¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µ¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡È½÷Í¥¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤ß¤¿¤¤¤ä¤Ê¡É¤È±½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÀìÍÑ¤Î´é²Ã¹©¥½¥Õ¥È¤ò»ÈÍÑ¡×
¡¡¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÎÃæ´ÖÊó¹ð¤Ë¤â¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤¬¡È¸«±É¤¨¡É¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¤Ë¿¦°÷¤òº¤¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£°Ê²¼¤Ï¼«Í³µ½Ò¤«¤é¤ÎÈ´¿è¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ò½ÐÄ¥Àè¤Ç¤Ï³°¸«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥È¥¤¥ì¡Ê¶À¡Ë¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¢¤ê¡¢Èë½ñ²Ý¤ä½ÐÄ¥Àè¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬ÃÎ»öÆ³Àþ¤Î³ÎÇ§Åù¤ËÂ¿Âç¤ÊÏ«ÎÏ¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ó
¡Ò¥È¥¤¥ì¤ËÆþ¤ë¤È1»þ´Ö¤Û¤É½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢È±·¿¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÓÃæ¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢°Û¾ï¤Ê¤Û¤ÉÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤ë¡Ó
¡Ò¹µ¼¼¤¬ÍÑ°Õ½ÐÍè¤Ê¤¤¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤ËÉ¬¤º¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎºÇ¸å¤ÎSA¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÀöÌÌ½ê¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¡¡¸åÉôºÂÀÊ¤«¤é¥«¡¼¥Ê¥Ó¤òÇÁ¤¹þ¤ó¤Ç¥Ê¥Ó¤ÎÅþÃåÍ½Äê»þ´Ö¤ÇÍ½Äê¤è¤êÃÙ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¼¸ÀÕ¤µ¤ì¤¿¡Ó
¡Ò¹Êó¤Ë»È¤¦¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¾ï¤ËÀìÍÑ¤Î´é²Ã¹©¥½¥Õ¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹Êó²Ý¤Î¿¦°÷¤Ï¼Ì¿¿¤Î½ÐÍè¤¬°¤¤¤È¼¸ÀÕ¤µ¤ì¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ó
¡¡¼«¿È¤ÎX¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÍó¤Ë¤Ï¡ÔÂÐÏÃ¤È¸½¾ì¼çµÁ¤òÅ°Äì¤·¡¢¡ÖÌöÆ°¤¹¤ëÊ¼¸Ë¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¸©À¯¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ëºØÆ£ÃÎ»ö¡£¡È¸«±É¤¨¡É¤ò²áÅÙ¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Æ¼þ°Ï¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë»Ñ¤Ï¡¢¡ÖÂÐÏÃ¤È¸½¾ì¼çµÁ¤òÅ°Äì¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¾ðÊóÄó¶¡Êç½¸
¡ÖNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¾ðÊó¡¦¥¿¥ì¥³¥ß¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¤Þ¤¿¤Ï¡¢²¼µ¤Î¡Ö¸ø¼°X¡×¤ÎDM¤Þ¤Ç¾ðÊó¤ò¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://www.news-postseven.com/information
X¤ÎDM¤Ï@news_postseven¤Þ¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡ª