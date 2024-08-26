¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡ÙÂ´¶È¤ÇÎÞ¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Âçºå¡¦Ä«ÆüÊüÁ÷¥Æ¥ì¥Ó¤Ï£²£³Æü¡¢Æ±¶ÉÀ©ºî¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ÖÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×¡Ê¶âÍË¸á¸å£±£±»þ£±£·Ê¬¡Ë¤ËÃµÄå¤È¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¡Ê£³£³¡Ë¤¬¡¢ÅÏÊÆ¤Î¤¿¤á£¹·î£¶Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¤òºÇ¸å¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤æ¤ê¤ä¤ó¤Ï¡¢ÈÖÁÈ»Ë¾å£¶¿ÍÌÜ¤Î½÷ÀÃµÄå¤È¤·¤Æ£²£°£²£³Ç¯£´·î£±£´Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿Çú¾Ð¥Í¥¿¤ò¶î»È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ÍÍê¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¦²¹¤«¤ÊÃµÄå¤Ö¤ê¤Ç³èÌö¡£¤Þ¤¿¡¢¶ÉÄ¹ÂåÍý¤È¤·¤Æ¼«ºî¤ÎÇÐ¶ç¤ò±Ó¤à¤Ê¤É¡¢ÆÈ¼«Ï©Àþ¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î¼ýÏ¿¤Ç¤æ¤ê¤ä¤ó¤Ï¡Ö¾¡¼ê¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤ÈÌ´¤À¤Ã¤¿¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Ù¤ÎÃµÄå¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ø»ä¤ÏÌ´¤ò¸«¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤Þ¤À»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤ì¤â¤³¤ì¤â¡¢³§¤µ¤Þ¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡£¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÃµÄå¤Î³§¤µ¤ó¤â¤¤¤Ä¤âËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¯¤Æ¡ÄÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤ÊÅÁÀâ¤ÎÈÖÁÈ¤Ë³§¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤ò¡¢Èó¾ï¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£