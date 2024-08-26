À¾¶¿¿¿±û¤ÏµÕÅ¾¤Ê¤é¤º7°Ì¡ÖÀ¨¤¯²ù¤·¤¤¡×¤±¤É¡Öµ¤»ý¤Á¤ÏÉé¤±¤º¤Ë¤Ç¤¤¿¡×²ù¤·¤µ¤ÎÃæ¤ÇÆÀ¤¿À»ÃÏ¤Ç¤Î¼«¿®
¡¡¡þÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼AIGÁ´±Ñ½÷»Ò¥ª¡¼¥×ºÇ½ªÆü¡Ê2024Ç¯8·î25Æü¡¡¥»¥ó¥È¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¥¹¡¦¥ª¡¼¥ë¥É¥³¡¼¥¹¡á6784¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡5ÂÇº¹10°Ì¤«¤é½Ð¤¿ÊÆ¥Ä¥¢¡¼ËÜ³Ê»²Àï1Ç¯ÌÜ¤ÎÀ¾¶¿¿¿±û¡Ê22¡áÅçÄÅÀ½ºî½ê¡Ë¤Ï4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢2¥Ü¥®¡¼¡¢1¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤Î72¤È¿¤Ð¤·¤¤ì¤º¡¢ÄÌ»»2¥¢¥ó¥À¡¼¤Î7°Ì¤ÇÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤¿¡£µÕÅ¾¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢6·î¤ÎÁ´ÊÆ½÷»Ò¥×¥íÁª¼ê¸¢¤Ç¤Î7°Ì¤ËÂ³¤¯º£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Î¥È¥Ã¥×10¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢À¾¶¿¤Ï·è¤·¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤òÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Îä¤¿¤¤±«¤¬¹ß¤ê¡¢¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤ÉÕ¤±¤¿À»ÃÏ¥»¥ó¥È¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¥¹¡£¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ï²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Âè1ÂÇ¤¬¥í¥¹¥È¥Ü¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼Àè¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿2ÈÖ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¿´¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤¿¡£°ìÈÖºÇ½é¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë´¶¾ð¤ÏÅöÁ³¡¢¡ÖÀ¨¤¯²ù¤·¤¤¡×¡£¤À¤±¤É¡Öµ¤»ý¤ÁÅª¤ÊÉôÊ¬¤Ç¤ÏÉé¤±¤º¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¡×¤È¤â¡£µÕÅ¾¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ø¤Îµ÷Î¥¤ò¡¢ÂÎ´¶¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼Í¥¾¡¤Ø¤ÎÊÉ¤È¤¤¤¦¤«¡¢À¨¤¯¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¼þ¤ê¤ÎÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¶á¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£²ÝÂê¤ÏÌÀ³Î¤Ê¤Î¤Ç¡×
¡¡À»ÃÏ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÎÏÎÌ¤ò»î¤µ¤ì¤ë¡¢²á¹ó¤ÊºÇ½ªÆü¤À¤Ã¤¿¡£½Å¤¿¤¤³¤É÷¤Ë¡¢±«¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£2ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Ç¤Ï1W¤Ç¤Î¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬±«¤Ç³ê¤ê¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥Ö¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤êÊ¶¼º¡£ÂÇ¤ÁÄ¾¤·¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â5ÈÖ¤ÇÌó18¥á¡¼¥È¥ë¤ò¡¢6ÈÖ¤Ç8¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¥Ñ¥Ã¥È¤ò¤Í¤¸¹þ¤ó¤ÇÎÏ¶¯¤¯·ý¤ò°®¤ë¡£10ÈÖ¤Ç¤â¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤¤¡¢°ì»þ¤Ï¼ó°Ì¤Ë2ÂÇº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢11¡¢16ÈÖ¤È½ªÈ×¤Ç·è¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿1¥á¡¼¥È¥ë¶¯¤Î¥Ü¥®¡¼¤¬²ù¤ä¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡4Æü´Ö¤Î¥Ñ¡¼¥ª¥óÎ¨81¡¦94¡ó¤ËÂÐ¤·¡¢Ê¿¶Ñ¥Ñ¥Ã¥È¿ô¤Ï32¡£¼«¿È¤Ç¤âÌÀ³Î¤Ë¡¢²ÝÂê¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÇ¼ÆÀ¤¤¤Ã¤¿¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢·ë²Ì¤¬È¼¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³è¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£º£µ¨¤òÄÌ¤¸¤¿¶¯²½²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¾å¤ò¡¢¤µ¤é¤ËÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡º£µ¨¤¬ÊÆ¥Ä¥¢¡¼ËÜ³Ê»²Àï1Ç¯ÌÜ¤Î22ºÐ¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ç6¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¼ÂÎÏ¼Ô¡£¸½ºß¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Î¡Ö¥ë¡¼¥¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡×¤Ç¤Ï¥é¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Î¥á¥¸¥ã¡¼5Âç²ñ¤Ï¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¡¢7°Ì¤¬2ÅÙ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö»Ä¤ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£²ù¤·¤µ¤ÎÃæ¤ÇÆÀ¤¿À»ÃÏ¤Ç¤Î¼«¿®¤ò¶»¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Î1¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£