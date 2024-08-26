¤¤¤¸¤á¤Ê¤É¤Î³Ø¹»¥È¥é¥Ö¥ë¡¢ÊÛ¸î»Î¤¬Á´¹ñÅÅÏÃÁêÃÌ¡¡9·î1Æü¤Þ¤Ç
¡¡¤¤¤¸¤á¤äÂÎÈ³¡¢ÉÔÅÐ¹»¡¢»ö¸Î¤È¤¤¤Ã¤¿³Ø¹»¤ò¤á¤°¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¾Ü¤·¤¤ÊÛ¸î»Î¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡Ö³Ø¹»»ö·ï¡¦»ö¸ÎÈï³²¼ÔÁ´¹ñÊÛ¸îÃÄ¡×¡ÊÂåÉ½¡¦Ìî¸ýÁ±¹ñÊÛ¸î»Î¡¢¿ù±º¤Ò¤È¤ßÊÛ¸î»Î¡Ë¤Ï26Æü¡Á9·î1Æü¡¢Á´¹ñ¤ÇÅÅÏÃÁêÃÌ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£ÄÌÏÃÎÁ¤ÏÁêÃÌ¼ÔÉéÃ´¤Ç¡¢ÁêÃÌ¤ÏÌµÎÁ¡£
ËÜ¿ÍÃÎ¤é¤ÌSNS±¢¸ý¤â¡Ö¤¤¤¸¤á¡×Ç§Äê¡¡Âçºå¡¦Ãæ3¼«»¦¤ÇÂè»°¼Ô°Ñ
¡¡²ÆµÙ¤ß¤¬½ª¤ï¤ë»þ´ü¤Ë»Ò¤É¤â¤Î¼«»¦¤¬Áý¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ËèÇ¯8·î²¼½Ü¤ËÅÅÏÃÁêÃÌ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÝ¸î¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£³Ø¹»ÌäÂê¤Ë¾Ü¤·¤¤ÊÛ¸î»Î¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È2023Ç¯¡¢¾®Ãæ¹â¹»¤Ë¤ª¤±¤ë»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤Î¼«»¦¼Ô¿ô¤Ï513¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¡£²áµîºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿Á°Ç¯¤è¤ê1¿Í¸º¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤¿å½à¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÅÏÃÁêÃÌ¤ÎÁë¸ý¤ÏÁ´¹ñ9¥«½ê¤ËÀßÃÖ¤·¡¢¤É¤ÎÃÏ°è¤«¤é¤Ç¤âÁêÃÌ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£³ÆÁë¸ý¤Î³«ÀßÆü»þ¤äÅÅÏÃÈÖ¹æ¤È¤¤¤Ã¤¿¾ÜºÙ¤ÏÊÛ¸îÃÄ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Êhttps://gakkou-jikenjiko.link/news/schedule/2024/502/¡Ë¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¡Ú¾åÅìËã»Ò¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ê©ÃÅ,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¹©¾ì,
½»Âð,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
³¤,
²ð¸î,
ÂçÁ¥,
¿À»ö