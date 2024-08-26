¤º¤Ã¤ÈÆæ¤À¤Ã¤¿¼ã¼Ô¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡© ²Ä°¦¤¤¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤Ë¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë¡×
SNS¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥Í¥¿¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëcitrus¡£
¤Ì¤é¼¡Ïº@¤ª»Å»öÊç½¸Ãæ¡Ê@nurajirou¡Ë¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë´Ä¶°ÍÂ¸Ê¸»ú¡¦³¨Ê¸»ú¤ÏÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
²Ä°¦¤¤¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê
²Î¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤ËÁø¶ø¡£
¤È¤Ã¤Æ¤â¤ªÃý¤ê¤ÊÊý¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÂÎ¤É¤ó¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤º¤Ã¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¼ª¤ËÌÊËÀ¡×¡£
¤Ê¤ó¤È¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
³Î¤«¤Ë¡¢ÌÊËÀ¤Ë¤â¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡¢¤«¤â¡Ä¡Ä¡©¡Ê¾Ð¡Ë
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤Ì¤é¼¡Ïº@¤ª»Å»öÊç½¸Ãæ¡Ê@nurajirou¡Ë¤µ¤ó¤Ï¤Û¤«¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê¤ªÏÃ¤òÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ì¤é¼¡Ïº¤ÎÆÍ·â¡ª¿ÍÀ¸·à¾ì
¾®¤µ¤Ê¿Â»Î¤È»³¤Î²½¤±Êª
½½Æó»Ù¤È¥Í¥º¥ß¤È¤Ï¤°¤ìÇ
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÀ§Èó¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°úÍÑ¸µ¡§@nurajirou