ËÌÌîÉð´ÆÆÄºÇ¿·ºî¡ÖBroken Rage¡×¤ËÀõÌîÃé¿®¡¢Âç¿¹ÆîÊþ¤é¡¡¶Ó¸ñÄ¹Ã«Àî²íµª¤é¤Ï½é½Ð±é
ËÌÌîÉð´ÆÆÄ¡Ê77¡Ë¤¬¡¢ÊÆAmazon¤Î±Ç²è¡¢¥É¥é¥ÞÀ½ºîÉôÌçAmazon MGM¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëºÇ¿·ºî¡ÖBroken Rage¡Ê¥Ö¥í¡¼¥¯¥ó¥ì¥¤¥¸¡Ë¡×¤Ë¡¢ÀõÌîÃé¿®¡Ê50¡ËÂç¿¹ÆîÊþ¡Ê52¡Ë¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬25Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
Æ±ºî¤Ï¡ÖË½ÎÏ±Ç²è¤Ë¤ª¤±¤ë¤ª¾Ð¤¤¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿62Ê¬¤ÎÃæÊÔ¤Ç¡¢À¤³¦3Âç±Ç²èº×¤Î1¤Ä¡¢Âè81²ó¥Ù¥Í¥Á¥¢±Ç²èº×¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¥¢¥¦¥È¥ª¥Ö¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î½ÐÉÊ¤¬¡¢7·î¤ËÆ±±Ç²èº×¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÇÛ¿®Æ°²èºîÉÊ¤Î¡¢Æ±±Ç²èº×¤Ø¤ÎÀµ¼°½ÐÉÊ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢9·î6Æü¤Ë½é¾å±Ç¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÖBroken Rage¡×¤Ï¡¢ËÌÌî´ÆÆÄ¤Î¹½ÁÛ¤ò¸µ¤Ë¡¢Á°È¾¤Ï·Ù»¡¤È¥ä¥¯¥¶¤Î´Ö¤ÇÈÄ¤Ð¤µ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»¦¤·²°¤¬À¸¤»Ä¤ê¤ò¤«¤±¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ë¡¢Î¢¼Ò²ñ¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¹üÂÀ¤Î¥¯¥é¥¤¥à¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÉÁ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢¸åÈ¾¤ÏÁ°È¾¤ÈÆ±¤¸Êª¸ì¤ò¤Ê¤¾¤ë¥³¥á¥Ç¥£¡¼¥¿¥Ã¥Á¤Î¥»¥ë¥Õ¥Ñ¥í¥Ç¥£¡¼¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤Î»¦¤·²°¡¦¤Í¤º¤ß¤ò¡¢Æ±´ÆÆÄ¤¬¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤È¤·¤Æ±é¤¸¤¿¡£
ÀõÌî¤Ï¡¢¤Í¤º¤ß¤òËãÌôÁÜºº¤ÎÊ¤ÌÌÁÜºº´±¤È¤·¤ÆÁÜºº¶¨ÎÏ¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë°æ¾å·º»ö¤ò±é¤¸¤¿¡£ËÌÌî´ÆÆÄºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï¡¢23Ç¯¤ÎÁ°ºî¤Î¡Ö¼ó¡×¤È03Ç¯¤Î¡ÖºÂÆ¬»Ô¡×¤ËÂ³¤3²óÌÜ¡£¡Ö¡ØBroken Rage¡Ù¤ÎÂæËÜ¤ò½é¤á¤ÆÆÉ¤ó¤À»þ¤Ëº£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¶Ã¤¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë´ÆÆÄ¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ê³¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
Âç¿¹¤Ï¡¢Ê¡ÅÄ·º»ö¤ò±é¤¸¤ë¡£ËÌÌî´ÆÆÄºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï02Ç¯¡ÖDolls¡Ê¥É¡¼¥ë¥º¡Ë¡×¡¢08Ç¯¡Ö¥¢¥¥ì¥¹¤Èµµ¡×¡¢17Ç¯¡Ö¥¢¥¦¥È¥ì¥¤¥¸¡¡ºÇ½ª¾Ï¡×¡Ö¼ó¡×¤ËÂ³¤5²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢ºÆ¤Ó·É°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤ËÌÌîÉð´ÆÆÄ¤Î¡ØËÌÌîÁÈ¡Ù¤Ë»²²Ã½ÐÍè¤ë¤È¤¤¤¦´î¤Ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ð±é¤ò´î¤ó¤À¾å¤Ç¡ÖºÇ½é¤ËµÓËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Èº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤¿¤ÊËÌÌî´ÆÆÄ¤ÎÀ¤³¦¤À¤Ê¤È´¶¤¸¡¢¤¤¤«¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¹Ô¤¯¤«Æ¬¤òÊú¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¤Ë¤â¾Ð¤¤¤Î¤¢¤ë¤¤¤Ä¤â¤ÎºÇ¹â¤ÎËÌÌîÁÈ¤Î¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈºîÉÊ¤òÉ¾¤·¡¢»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¼ó¡×¤ÇËÌÌîÁÈ¤Ë½é»²²Ã¤·¤¿ÃæÂ¼»âÆ¸¡Ê51¡Ë¤¬¡¢ËãÌôÇäÇã¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ë¥ä¥¯¥¶¤Î¿ÆÊ¬Ìò¤ÇËÌÌî´ÆÆÄºîÉÊ¤Ë2ºîÏ¢Â³¤Ç½Ð±é¡£¼ãÆ¬Ìò¤ò¡¢89Ç¯¤ÎËÌÌî´ÆÆÄ¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ö¤½¤ÎÃË¡¢¶§Ë½¤Ë¤Ä¤¡×¤«¤éËÌÌîÁÈ¤Ë»²²Ã¤·¡¢¾ïÏ¢¤ÎÇòÎµ¡Ê71¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¢¥¦¥È¥ì¥¤¥¸¡¡ºÇ½ª¾Ï¡×¤È¡Ö¼ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¿Î²Êµ®¡Ê54¡Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸µ¥×¥íÌîµåÃæÆüÅê¼ê¤Î³Ô¸»¼£»á¡Ê67¡Ë¤òÉã¤Ë»ý¤ÄÇÐÍ¥²Âµ×ÁÏ¡Ê33¡Ë·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡Ê47¡Ë¶Ó¸ñ¤ÎÄ¹Ã«Àî²íµª¡Ê53¡ËÇÏ¾ì±à°´¡Ê43¡Ë¶õµ¤³¬ÃÊ¤ÎÎëÌÚ¤â¤°¤é¡Ê37¡Ë¤é¤¬ËÌÌîÁÈ¤Ë½é»²²Ã¡£±§Ìî¾ÍÊ¿¡Ê46¡ËÔ¢ËÜ¾á·ú¡Ê58¡ËÌðÌîÀ»¿Í¡Ê32¡Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ó¥³¡¼¥ó¡ª¡×Á°ÅÄ»ÖÎÉ¡Ê36¡Ë¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼½©»³½à¡Ê54¡Ë¤â½Ð±é¿Ø¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
ËÌÌî´ÆÆÄ¤¬Amazon MGM¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÄ¹ÊÔ±Ç²è¤òÀ½ºî¤¹¤ë·ï¤Ï¡¢6·î19Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢Æ±´ÆÆÄ¤Ï¡Ö±Ç²è¤ò»£¤ê»Ï¤á¤Æ¿ô½½Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³Æ¹ñ¤Ç±Ç²èÀ½ºî¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëAmazon MGM¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤Î¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ç¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
È¯É½¤ÎºÝ¡¢¿·ºî¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢ËÌÌî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼ó¡×¸ø³«Á°¤Î23Ç¯11·î15Æü¤ËÅÔÆâ¤ÎÆüËÜ³°¹ñÆÃÇÉ°÷¶¨²ñ¤Ç³«¤¤¤¿²ñ¸«¤Ç¡ÖË½ÎÏ±Ç²è¤Ë¤ª¤±¤ë¤ª¾Ð¤¤¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÀ½ºî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿·ºî¤ËÃå¼ê¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÈ¯¸À¤È¡¢Amazon MGM¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÈÀ½ºî¤¹¤ë¿·ºî¤È¤Î°ø²Ì´Ø·¸¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤º¡¢Amazon¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¸½ºß±Ô°ÕÀ½ºîÃæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â³Êó¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·²¼¤Ç¡¢7·î¤Î¥Ù¥Í¥Á¥¢±Ç²èº×¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×È¯É½¤Ç¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤È½Ð±é¼Ô¤È¤·¤Æ¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¡¢ÀõÌî¡¢Âç¿¹¤ÎÌ¾¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖBroken Rage¡×¤Ï¡¢Amazon¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª¤Ç25Ç¯¤ËÁ´À¤³¦ÇÛ¿®Í½Äê¡£º£²ó¤ÎÀµ¼°È¯É½¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£