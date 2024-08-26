ÂæÉ÷10¹æ¤ÎÈ¯Ã£¤ä¿ÊÏ©¤Ï¶á¤¯¤Î´¨Îä±²¤¬±Æ¶Á
¤¤ç¤¦(·îÍËÆü)¤Ï¾å¶õ¤Î´¨µ¤¤äÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤Î±ï¤ò¼þ¤Ã¤ÆÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢À¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤ÇÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿ÌîÉô¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤É¤³¤Ç±«±À¤¬µÞÈ¯Ã£¤·¤ÆÍë±«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤ÇÈ¯Ã£¤·¤¿±«±À¤¬¤«¤«¤êÂ³¤±¤ë¤È¡¢°ìµ¤¤ËÂç±«¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤êÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿ÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë¥Õ¥§¡¼¥ó¸½¾Ý¤Ë¤è¤êµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢35ÅÙ°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÂæÉ÷10¹æ¤Ç¤¹¤¬º£¸å¤ÏÀªÎÏ¤ò¶¯¤á¤Ê¤¬¤éÀ¾´ó¤ê¤Ë¿Ê¤àÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤ÎÆ°¤¤Ë¤ÏÉý¤¬¤¢¤êÀ¾ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÅìÆüËÜ¤Ç¤âÌýÃÇ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ¿·¤ÎÂæÉ÷¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Êµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦½Ð¸ý ÍµÌé¡Ë