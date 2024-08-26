¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¶áÆ£¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î3»°¿¶¤Ç¥Á¡¼¥à¤âÏ¢ÇÔ¡ÄÂ³¤¯ÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤òºä¸ý»áÊ¬ÀÏ¡Ö¿³È½¤Î¥¾¡¼¥ó¤È¤Î¤º¤ì¤¬Âç¤¤¤¡×
¢¡ Ä¾¶á10»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨1³äÂæ¤È¶ì¤·¤à¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ÎÉâ¾å¤Î¸°¤È¤Ï¡©¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç´¶³Ð¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¡Ä¡×
¡¡Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ö21¡×¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï25Æü¡¢2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¥«¡¼¥ÉºÇ½ªÀï¤ò3¡Ý5¤ÇÍî¤È¤·¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ï4ÅÀ¤òÄÉ¤¦5²ó¡¢¼þÅìÍ¤µþ¤ÈÀîÀ¥¹¸¤ÎÆó¼ÔÏ¢Â³Å¬»þ»°ÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç3ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤â¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÌµÆÀÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡2Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢2¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¤ÎÉé¤±±Û¤·¡£ÆÃ¤ËÂÇÀþ¤Î¼´¤Ç¤¢¤ë5ÈÖ¡¦¶áÆ£·ò²ð¤ÎÉÔÄ´¤Ë¡¢25ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù¤Ç¤â¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¶áÆ£¤ÏÄ¾¶á10»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.135¤ÈÄãÌÂ¡£¤³¤ÎÆü¤â3»°¿¶¤ÈËÜÍè¤ÎÄ´»Ò¤«¤é¤ÏÄø±ó¤¤ÂÇ·â¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£²òÀâ¤Îºä¸ýÃÒÎ´»á¤Ï¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤Î°Õ¸«¤À¤¬¡¢ËÜ¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤âÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¹©É×¤·¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡ÖËÜ¿Í¤ÎÁªµå´ã¤È¡¢»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç¤Î¿³È½¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤È¤Î¤º¤ì¤¬Âç¤¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£¤½¤³¤Ç»×¤¤ÀÚ¤ê¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤ËÄÁ¤·¤¯¥Ü¡¼¥ëµå¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·ºä¸ý»á¤Ï¡Ö¤Þ¤À3³äÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤â¼ó°Ì¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¿´ÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¹©É×¤·¤Ê¤¬¤é´¶³Ð¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÉáÄÌ¤Î¶áÆ£¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡×¤Èº£µ¨ÂÇÎ¨.309¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤òÁö¤êÂ³¤±¤ë¶áÆ£¤ÎÉüÄ´¤ò¼¨º¶¡£´äËÜÊÙ»á¤â¡ÖÉ¬¤ººÆÉâ¾å¤¹¤ëÁª¼ê¤À¤«¤é¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù
¡¡Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ö21¡×¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï25Æü¡¢2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¥«¡¼¥ÉºÇ½ªÀï¤ò3¡Ý5¤ÇÍî¤È¤·¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ï4ÅÀ¤òÄÉ¤¦5²ó¡¢¼þÅìÍ¤µþ¤ÈÀîÀ¥¹¸¤ÎÆó¼ÔÏ¢Â³Å¬»þ»°ÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç3ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤â¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÌµÆÀÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡2Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢2¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¤ÎÉé¤±±Û¤·¡£ÆÃ¤ËÂÇÀþ¤Î¼´¤Ç¤¢¤ë5ÈÖ¡¦¶áÆ£·ò²ð¤ÎÉÔÄ´¤Ë¡¢25ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù¤Ç¤â¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·ºä¸ý»á¤Ï¡Ö¤Þ¤À3³äÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤â¼ó°Ì¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¿´ÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¹©É×¤·¤Ê¤¬¤é´¶³Ð¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÉáÄÌ¤Î¶áÆ£¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡×¤Èº£µ¨ÂÇÎ¨.309¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤òÁö¤êÂ³¤±¤ë¶áÆ£¤ÎÉüÄ´¤ò¼¨º¶¡£´äËÜÊÙ»á¤â¡ÖÉ¬¤ººÆÉâ¾å¤¹¤ëÁª¼ê¤À¤«¤é¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù