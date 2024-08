井上芳雄が開催した約3年ぶりのコンサート<井上芳雄 by MYSELF × Greenville Concert 2024>の模様を収めたBlu-ray、DVD、CDの発売が10月30日に決定した。このコンサートは、2024年4月23日・24日の2日間にわたり東京ガーデンシアターで開催。井上がパーソナリティを務めるTBSラジオの番組「井上芳雄 by MYSELF」と、2023年3月に日本コロムビアよりリリースされた自身初のフルオリジナルアルバム『Greenville』の世界観がコラボレートする革新的な内容で話題となった。

リリース情報

『井上芳雄 by MYSELF × Greenville Concert 2024』

10月30日(水)発売

●Blu-ray Edition(Blu-ray2枚+CD2枚 計4枚組)

\16,000(税込) COZP-2118‐21

●DVD Edition(DVD2枚+CD2枚 計4枚組)

\13,500(税込) COZP-2122‐25

●CD Edition(CD2枚組)

\5,500(税込) COCP42361‐2



商品予約に関しては下記

●井上芳雄ファンクラブ

https://yoshioinoue.com/index.html

●日本コロムビア・Columbia Music Shop

https://shop.columbia.jp/shop/e/einouegreenvilleconcert2024/

今回発売される商品には、4月24日のコンサート本編に加えて4月23日のコンサートの模様も一部収録。また、コンサート制作の裏側や井上芳雄をはじめ関係者のインタビューなどで構成されたドキュメンタリー映像も収録される。発売決定にあたり、井上は 「今年の4月に久しぶりにやらせて頂いた僕のコンサートが、形に残ることになりとても嬉しいです! 今回はミュージカルとポップスを融合させて、シンガーとしてシンプルに歌うことがテーマでしたが、たくさんの才能ある仲間たちのお陰で、自分自身にとっても新しい発見がたくさんあった宝物のような時間でした。 皆さんにとっても、毎日のいろんな場面で見て、思い出して頂けるようなコンサートであったら幸せです。 是非、一家に一枚よろしくお願いします。」 とコメント。ポップスからミュージカル楽曲まで大いに歌い上げる井上芳雄の圧巻のパフォーマンスや豪華ゲストとの夢のような共演など、井上芳雄の一つの到達点となったコンサートの記録をぜひ目撃してほしい。