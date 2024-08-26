井上芳雄、約3年ぶりとなるコンサートをフルボリュームで商品化
井上芳雄が開催した約3年ぶりのコンサート＜井上芳雄 by MYSELF × Greenville Concert 2024＞の模様を収めたBlu-ray、DVD、CDの発売が10月30日に決定した。
このコンサートは、2024年4月23日・24日の2日間にわたり東京ガーデンシアターで開催。井上がパーソナリティを務めるTBSラジオの番組「井上芳雄 by MYSELF」と、2023年3月に日本コロムビアよりリリースされた自身初のフルオリジナルアルバム『Greenville』の世界観がコラボレートする革新的な内容で話題となった。
ポップスからミュージカル楽曲まで大いに歌い上げる井上芳雄の圧巻のパフォーマンスや豪華ゲストとの夢のような共演など、井上芳雄の一つの到達点となったコンサートの記録をぜひ目撃してほしい。
リリース情報
10月30日（水）発売
●Blu-ray Edition（Blu-ray2枚＋CD2枚 計4枚組）
\16,000（税込） COZP-2118‐21
●DVD Edition（DVD2枚＋CD2枚 計4枚組）
\13,500（税込） COZP-2122‐25
●CD Edition（CD2枚組）
\5,500（税込） COCP42361‐2
商品予約に関しては下記
●井上芳雄ファンクラブ
https://yoshioinoue.com/index.html
●日本コロムビア・Columbia Music Shop
https://shop.columbia.jp/shop/e/einouegreenvilleconcert2024/
関連リンク◆井上芳雄 日本コロムビア特設サイト
◆井上芳雄 オフィシャルサイト