Ä¹Ã«ÀîÍ£¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ëW¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤¬¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡¡¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÉ÷»ÅÍÍ¤ËÈ¿¶Á¡ÖÁÇÅ¨¤À¡×
º£²Æ¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É½÷»Ò1Éô¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¡ËMFÄ¹Ã«ÀîÍ£¤¬Îý½¬Ãå¤Ç¥À¥Ö¥ë¥Ô¡¼¥¹¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤»Ñ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ì¡¼¥¶¤Ç¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ó¤ÀÄ¹Ã«Àî¤Ï¡¢2021Ç¯1·î¤Ë³¤³°¤Ø¡£¥¤¥¿¥ê¥¢½÷»Ò1ÉôAC¥ß¥é¥ó¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É½÷»Ò1Éô¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤ò·Ð¤Æ¡¢22Ç¯9·î¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤È3Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£º£Ç¯1·î¤Ë¤Ï27Ç¯¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤Ë¥µ¥¤¥ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿Ä¹Ã«Àî¤â¥Á¡¼¥à¤Ø¹çÎ®¡£¥·¥Æ¥£¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¡¢2020Ç¯¤«¤éºßÀÒ¤¹¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥¯¥í¥¨¡¦¥±¥ê¡¼¤Ë¤ª¤ó¤Ö¤µ¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ê·°Ïµ¤¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¡ÖHey, Yui!¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Îý½¬Ãå»Ñ¤ÎÄ¹Ã«Àî¤¬ÊÉ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËºÂ¤ê¡¢¾Ð´é¤Ç¥À¥Ö¥ë¥Ô¡¼¥¹¤ò·è¤á¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥å¡¼¥È¡×¡ÖW¥Ô¡¼¥¹¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï¡¢9·î22Æü¤Ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤Î¥ê¡¼¥°³«ËëÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë