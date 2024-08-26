Âç±«±Æ¶Á¡¡ÆÊÌÚ¡¦¼¯¾Â»Ô¤ÈÆü¸÷»Ô¡¢·²ÇÏ¡¦ÉÙ²¬»Ô¤ÎÌó1670¸®¤ÇÄäÅÅ
ÅìµþÅÅÎÏ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢25Æü¤«¤éÂ³¤¤¤¿ÆÊÌÚ¸©ËÌÉô¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÂç±«¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¸áÁ°6»þ9Ê¬»þÅÀ¤ÇÆÊÌÚ¸©¼¯¾Â»Ô¤ÈÆü¸÷»Ô¡¢·²ÇÏ¸©ÉÙ²¬»Ô¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½1670¸®¤ÇÄäÅÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÆÊÌÚ¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Æü¸÷»Ô¤Ê¤É¤Î°ìÉô¤ÎÃÏ°è¤Ç¾²¾å¿»¿å¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¿ÍÅªÈï³²¤Ï¤Ê¤¯Âç¤¤ÊÈï³²¤ÎÊó¹ð¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸áÁ°3»þ»þÅÀ¤Ç¡¢Æü¸÷±§ÅÔµÜÆ»Ï©¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁ´ÀþÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢°ìÉô¤ÎÆ»Ï©¤Ç±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£