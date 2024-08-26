ANNÀ¤ÏÀÄ´ºº¡¡¡Ö¼¡¤ÎÁíºÛ¡×ÀÐÇË»á¥È¥Ã¥×27¡ó
¡¡Íè·î¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤òÁ°¤Ë¼¡¤ÎÁíºÛ¤Ë¤ÏÀÐÇË¸µ´´»öÄ¹¤¬ÎÉ¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬27¡ó¤Ç¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤¬ANN¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ANN¤Ï24Æü¡¢25Æü¤ËÀ¤ÏÀÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¡¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤ËÃ¯¤¬ÎÉ¤¤¤«Ê¹¤¯¤È¡¢ÀÐÇË»á¤Î27¡ó¤Ë¼¡¤¤¤Ç¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤¬23¡ó¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬9¡ó¡¢¾®ÎÓÂëÇ·»á¡¢¾åÀîÍÛ»Ò»á¡¢²ÏÌîÂÀÏº»á¤¬6¡ó¤ÇÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¡¤ÎÁíºÛ¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤ÏÀ¯ºöÎÏ¤¬41¡ó¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤¬37¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÁíºÛÁª¤¬¼«Ì±ÅÞ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¿Í¤Ï34¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¼¡¤Î½°±¡Áª¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀè·î¤Þ¤Ç¤Ï3¥«·îÏ¢Â³¤Ç¡ÖÀ¯¸¢¸òÂå¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡×¿Í¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£·î¤Ï¡Ö¼«¸øÀ¯¸¢¤Î·ÑÂ³¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤¬42¡ó¤Ç¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¡¤ÎÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÂåÉ½¤Ë¤ÏÌîÅÄ²ÂÉ§»á¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤¬27¡ó¡¢»ÞÌî¹¬ÃË»á¤¬14¡ó¡¢Àô·òÂÀ»á¤¬9¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ANN¤Ï24Æü¡¢25Æü¤ËÀ¤ÏÀÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¡¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤ËÃ¯¤¬ÎÉ¤¤¤«Ê¹¤¯¤È¡¢ÀÐÇË»á¤Î27¡ó¤Ë¼¡¤¤¤Ç¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤¬23¡ó¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬9¡ó¡¢¾®ÎÓÂëÇ·»á¡¢¾åÀîÍÛ»Ò»á¡¢²ÏÌîÂÀÏº»á¤¬6¡ó¤ÇÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¡¤ÎÁíºÛ¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤ÏÀ¯ºöÎÏ¤¬41¡ó¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤¬37¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÁíºÛÁª¤¬¼«Ì±ÅÞ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¿Í¤Ï34¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¼¡¤Î½°±¡Áª¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀè·î¤Þ¤Ç¤Ï3¥«·îÏ¢Â³¤Ç¡ÖÀ¯¸¢¸òÂå¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡×¿Í¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£·î¤Ï¡Ö¼«¸øÀ¯¸¢¤Î·ÑÂ³¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤¬42¡ó¤Ç¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¡¤ÎÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÂåÉ½¤Ë¤ÏÌîÅÄ²ÂÉ§»á¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤¬27¡ó¡¢»ÞÌî¹¬ÃË»á¤¬14¡ó¡¢Àô·òÂÀ»á¤¬9¡ó¤Ç¤·¤¿¡£