¡ÚÂæÉ÷¾ðÊó¡ÛÂæÉ÷10¹æ 29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤´¤í¶å½£¡Á»Í¹ñ¤Ë¾åÎ¦¤«¡¡¤¤ç¤¦¤Ï³ÆÃÏ¤Ç¶ÉÃÏÅªÂç±«¤Ë·Ù²ü¡¡ÂæÉ÷¿ÊÏ©Í½ÁÛ
¤¤ç¤¦¤âÁ´¹ñÅª¤ËÂçµ¤¤ÎÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¡¢¶ÉÃÏÅª¤ÊÂç±«¤Ë¤è¤ëÆ»Ï©¤Î´§¿å¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤Ï´ØÅì¤«¤é¶å½£¤ÇÆüº¹¤·¤¬½Ð¤Þ¤¹¤¬¡¢¸áÁ°Ãæ¤«¤é¶ÉÃÏÅª¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À¾ÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤Ï¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¸á¸å¤Ï±«¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ËÌÆüËÜ¤âÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¼¡Âè¤Ë±À¤Î¹¤¬¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢´ØÅì¤«¤é¶å½£¤Ç35¡îÁ°¸å¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¡¢ÂæÉ÷¤¬¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤òÁ÷¤ê¹þ¤à¤¿¤á¡¢°ìÃÊ¤È¾ø¤·½ë¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂæÉ÷10¹æ¤Ï¤¤Î¤¦¤ÎÍ½ÁÛ¤è¤ê¿ÊÏ©¤¬À¾´ó¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËÌ¾å¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£½µÌÚÍËÆü¤´¤í¤Ë¶å½£¤«¤é»Í¹ñ¤Ë¾åÎ¦¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜ³¤¤ËÈ´¤±¤ë¤«¡¢ÅìÆüËÜ¤äËÌÆüËÜ¤ÎÈæ³ÓÅªÎ¦ÃÏ¤Ë¶á¤¤ÃÏ°è¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤«¤¬¡¢¤Þ¤ÀÄê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¥³¡¼¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÌÚÍËÆü¤«¤é¶âÍËÆü¤Ï¡¢ÅìÆüËÜ¤äÅìËÌ¤Ç¤âÂæÉ÷¤ÎÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¾ÆüËÜ¤ÇÂæÉ÷¤ÎÆ°¤¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë·×»»¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ï¤¢¤¹¡¢ÀÅ²¬¤Ê¤ÉÅì³¤¤Ï¤¢¤¹¤È¤¢¤µ¤Ã¤ÆÂç±«¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£