¥°¥é¥É¥ë°Ë¿¥¤¤¤ª¡¢¼ã´³ÃËÀÉÔ¿®¤Ë¡©¡¡¡ÖÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¤ä¤Ð¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Íè¤¹¤®¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡Á¡×
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î°Ë¿¥¤¤¤ª¡Ê26¡Ë¤¬25Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥ºµ¡Ç½¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë²óÅú¤·¤¿¡£
°Ë¿¥¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥Õ¥©¥í¥ï¡¼60Ëü¿ÍµÇ°¡×¤È¤·¡¢´ó¤»¤é¤ì¤ë¼ÁÌä¤Ë¡ÖTWICE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÃ¯¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ç¤¹¤«?¡×¡Ö¥¸¥Ò¥ç¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Í¥¤¥ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«?¡×¡Ö¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¼¡¡¹¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃËÀÉÔ¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤«??¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤¡¼ã´³¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¾Ð¾Ð¡¡ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¤ä¤Ð¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Íè¤¹¤®¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡Á¾Ð¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£